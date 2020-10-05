Коронавирус у Дональда Трампа: президента США могут вскоре выписать из больницы

По словам врачей, состояние главы Белого дома нормализовалось, и его жизни ничто не угрожает Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп, которого госпитализировали после выявления у него коронавируса, может в самое ближайшее время вернуться на работу.

По словам врачей, состояние главы Белого дома нормализовалось, и его жизни ничто не угрожает.

«С вечера четверга до утра пятницы, когда я встал у постели больного, президент чувствовал себя хорошо, симптомы были легкими, а уровень кислорода - выше 90%. В пятницу у него поднялась температура, а кислородная насыщенность временно упала ниже 94%, но затем показатели нормализовались», – рассказал Шон Конли, один из лечащих врачей президента.

По словам докторов, положительный эффект в лечении американского лидера дало применение дексаметазона и других терапевтических средств.

О заражении Дональда Трампа и его жены Мелании COVID-19 стало известно в четверг на прошлой неделе. Президента США срочно перевезли в военный госпиталь в штате Мэриленд. Врачи оценили симптомы болезни как легкие.

Известно, что результаты тестирования на коронавирус Трамп должен был получить накануне дебатов с кандидатом в президенты Джо Байденом. В западных СМИ появились предположения, что Трамп знал о своем заражении еще до встречи с оппонентом, но предпочел это скрыть.

В свою очередь Байден заявил, что готов перенести следующий тур дебатов в зависимости от самочувствия Трампа.

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