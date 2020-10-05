«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» опозорились в один день

«Манчестер Юнайтед» прямо что есть раскатали Фото: REUTERS

Прошедший уик-энд подарил болельщикам много сенсаций, в особенности всех удивила АПЛ. Ведь никто не мог ожидать, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» будут так опрокинуты соперниками – первые проиграли «Астон Вилле» (2:7), вторые – «Тоттенхэму» (1:6). Что последует за этими поражениями и кого в них винить?

Почти одинаковые поражения

Несмотря на почти одинаковый счет в обеих встречах, нельзя назвать их одинаковыми. Ведь дело в причинах таких матчей. «Манчестер Юнайтед» прямо что есть раскатали. Первый гол в ворота «красных дьяволов» выдался совсем курьезным – два защитника Магуайер и Шоу не разобрались, кто выбьет мяч из штрафной, и в итоге повторили гол «имени Васина» в матче с «Зенитом». Нападающие почувствовали кровь и начали избивать защитников, которые не играли, а наблюдали за встречей. Досмотрелись до 1:6.

«Ливерпуль» же не полностью провалил матч с «Виллой». Хозяевам просто везло, причем настолько, что три мяча было забито после рикошета. Однако и здесь не обошлось без ошибок – главным антигероем стал голкипер Адриан, из-за которого «красные» пропустили первый мяч. При розыгрыше в своей штрафной он дал точно в ноги Грилишу, а он уже дал в центр почти на пустые. «Удача, везение и немного ошибок!» - название для этого матча. Удача помогла «Вилле» выиграть 7:2.

«Ливерпуль» же не полностью провалил матч с «Виллой» Фото: REUTERS

Реакция тренеров совершенно противоположная

Удивительно, что реакция тренеров оказалась разной. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер отреагировал болезненно, а вот наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп - поспокойнее.

«Это худший день в моей карьере тренера «Манчестер Юнайтед», это худший день для всех футболистов «МЮ». Но это не худший день в истории «Манчестер Юнайтед», подобное случалось и раньше», - цитирует Сульшера BBC.

«Верю ли я в то, что произошло? Да, я видел это. В это легко поверить, потому что я был здесь. Прежде всего, «Вилла» справилась очень хорошо. Они были физически сильными и очень умными», - сказал Клопп.

Наверное, представить поражение «Ливерпуля» было сложнее, чем поражение «МЮ». Последний раз мерсисайдцы пропускали 7 мячей аж в 1963 году, манчестерцы же шестерку видели в 2011. Однако есть очень интересная информация – команды впервые за всю историю пропустили шесть в один день. История!

С Защитой у обоих клубов беда!

Прошлый сезон для подопечных Оле-Гуннара Сульшера завершился удачно. «Манчестер Юнайтед» вышел в топ-4, а также сыграл в полуфинале ЛЕ. Однако начало нового чемпионата, несмотря на прогнозы, выдалось отвратительным. В АПЛ еще ни один матч не прошел без ошибок защитников – часто привозят именно Шоу и Магуайер, добавляют огня Линделеф и Байи. Конечно, иногда их спасают нападающие, но и там не так густо. Поэтому перед началом Лиги чемпионов («ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Истанбул» в группе) нужно что-то менять, ведь именно в первом туре «красным дьяволам» предстоит выезд в Париж к Неймару, Мбаппе и компании. Если не уладить ошибки в защите, можно получить столько же во Франции.

Если в «МЮ» можно еще сослаться на неопытность, то в «Ливерпуле» другая история. Сейчас у Юргена Клоппа почти тот же состав, который выиграл ЛЧ и АПЛ, но игра абсолютно поменялась. Сейчас складывается впечатление, что защитники зажрались – по одной голевой ошибке в этом сезоне уже на счету мегапрофессиональных ван Дейка («Лидс») и Робертсона («Арсенал»), причем совершенно грубых и глупых. А матч с «Астон Виллой» показал, что в команде могут быть не только индивидуальные ошибки, но и командные. Безусловно, с атакой у «Ливера» намного лучше, чем у «МЮ», однако выводы сделать стоит – впереди Лига чемпионов. Группа не такая сложная [«Аталанта», «Аякс» и «Митьюленд»], но трудности могут возникнуть.

Как проходили через разгромные поражения гранды – «ПСЖ» и «Барселона»

В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 встречались «Барселона» и «ПСЖ». Команды друг друга разгромили – парижане взяли верх над каталонцами (4:0), а уже «наоборот» случилось со счетом 6:1. Самое главное, что оба гранда вышли из кризиса.

«ПСЖ» после поражения спокойно обыграл «Лорьян» и борющийся за чемпионство «Лион» с одинаковым счетом (2:1). То есть в тот момент для «красно-синих» произошла встряска, но все-таки тогда бушевал «Монако», который не позволил им забрать чемпионство.

Сложно поверить, но «Барселона» тоже после своего поражения победила «Леганес» и «Атлетико» со счетом 2:1. Только потом уже начались разгромные победы, однако и здесь команда отдала чемпионство прямому конкуренту «Реалу».

Что будет дальше с «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» - увидим!