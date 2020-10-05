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Бывший адвокат Трампа обвинил Белый дом в распространении коронавируса среди госчиновников

Майкл Коэн считает, что, если бы они чаще делали тесты, то заражения можно было бы избежать
Алена ГРИЦЕНКО
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Майкл Коэн считает, что, если бы они чаще делали тесты, то заражения можно было бы избежать

Майкл Коэн считает, что, если бы они чаще делали тесты, то заражения можно было бы избежать

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн раскритиковал руководство Белого дома за то, что его руководители не смогли обезопасить чиновников от заражения COVID-19.

Кроме самого американского лидера и его супруги, коронавирус обнаружен у старшего советника президента Хоуп Хикс и бывшего губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи, который помогал президенту готовиться к дебатам с Джо Байденом. Все они госпитализированы.

- Все это можно было предотвратить, - считает Майкл Коэн. – Дональд Трамп инфицирован из-за своего невежества и высокомерия.

Коэн утверждает, что, если бы в Белом доме проводили дополнительные тесты и предприняли ряд других мер, то рисков распространения коронавируса среди сотрудников можно было избежать. Бывший адвокат американского президента назвал его «безрассудным».

Сам же президент США рапортует в соцсетях, что чувствует себя хорошо. Сейчас Трамп находится в военном медицинском центре под наблюдением врачей. Его состояние нормализовалось и не вызывает опасения и угрозы жизни. Более того они уверены, что 74-летний президент может в самое ближайшее время вернуться в Белый дом.

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