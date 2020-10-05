Бывший адвокат Трампа обвинил Белый дом в распространении коронавируса среди госчиновников

Майкл Коэн считает, что, если бы они чаще делали тесты, то заражения можно было бы избежать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн раскритиковал руководство Белого дома за то, что его руководители не смогли обезопасить чиновников от заражения COVID-19.

Кроме самого американского лидера и его супруги, коронавирус обнаружен у старшего советника президента Хоуп Хикс и бывшего губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи, который помогал президенту готовиться к дебатам с Джо Байденом. Все они госпитализированы.

- Все это можно было предотвратить, - считает Майкл Коэн. – Дональд Трамп инфицирован из-за своего невежества и высокомерия.

Коэн утверждает, что, если бы в Белом доме проводили дополнительные тесты и предприняли ряд других мер, то рисков распространения коронавируса среди сотрудников можно было избежать. Бывший адвокат американского президента назвал его «безрассудным».

Сам же президент США рапортует в соцсетях, что чувствует себя хорошо. Сейчас Трамп находится в военном медицинском центре под наблюдением врачей. Его состояние нормализовалось и не вызывает опасения и угрозы жизни. Более того они уверены, что 74-летний президент может в самое ближайшее время вернуться в Белый дом.