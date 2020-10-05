Второй сезон подряд в Лиге Чемпионов "Локомотив" будет играть с мадридским "Атлетико". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футбольный клуб "Локомотив" (Москва) третий сезон подряд будет рубиться осенью на групповом этапе Лиги Чемпионов. Столичная команда попала в группу с австрийским "Зальцбургом", победителем прошлого розыгрыша мюнхенской "Баварией" и мадридским "Атлетико". Согласно официально опубликованному расписанию, первый и последний поединок москвичи проведут в гостях.

Начнут свой путь на групповом этапе ЛЧ москвичи в Австрии, а завершат - поединком против "Баварии" в Мюнхене. При этом, после первого тура будут два подряд поединка против грандов на своем поле. Сначала - мюнхенцы, а потом - мадридский "Атлетико". С испанцами же и будут спаренные игры в 3-4 туре. Сначала - они к нам, а потом - мы к ним на ответную игру.

Полностью расписание "Локомотива" на групповом этапе Лиги Чемпионов с точным временем начала поединков выглядит следующим образом:

1 тур: 21 октября, «Зальцбург» - «Локомотив», 19:55 (мск.).

2 тур: 27 октября, «Локомотив» - «Бавария», 20:55 (мск.).

3 тур: 3 ноября, «Локомотив» - «Атлетико», 20:55 (мск.).

4 тур: 25 ноября, «Атлетико» - «Локомотив», 23:00 (мск.).

5 тур: 1 декабря, «Локомотив» - «Зальцбург», 20:55 (мск.).

6 тур: 9 декабря, «Бавария» - «Локомотив», 23:00 (мск.).