"Муж вытащил меня с того света": Наташа Королева в слезах сделала признание после измены Тарзана

Певица рассказала, что была на грани жизни и смерти Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почему Наташа Королева простила измену мужу? Этот вопрос вот уже почти месяц не дает покоя поклонникам пары. Когда любовница стриптизера устроила гастроли по ток-шоу со своими откровениями и интимными видеозаписями, Сергей Глушко не стал отпираться и сознался в порочной связи. И лишь сама "русалка" продолжала хранить молчание, демонстрируя в Инстаграме полную идиллию с супругом-изменщиком.

Свое первое интервью после скандала Наташа Королева дала не телеканалам за многомиллионный гонорар, как ждали злопыхатели, а Ксении Собчак в ее шоу на YouTube. При этом, как подчеркнула ведущая, денег с нее не никто не просил, а инициатива встретиться поступила от самой артистки.

- Знаешь, сколько баб за 20 лет, что мы вместе, мне позвонили и написали, - рассказала Наташа на вопрос о ревности. - Беременные, не беременные... Я для них была какой-то жалобной книгой. Помню, звонит одна: «Вы знаете, я хочу вам сказать, что я беременна». - А я ей в ответ: «Ну и чего? Зачем мне эта информация? Вы телефон парня знаете? Все претензии туда».

По словам певицы, первое время ей приходилось непросто: "как могла, сокращала его записную книжку в телефоне". Но спустя пять лет Королева перестала изводить себя ревностью, и произошло это не на пустом месте.

- Был у нас один случай... Я чуть не погибла, на Волге меня выбросил катер, - расплакавшись во время интервью, вспомнила певица. - Я тонула, а Серега меня вытаскивал со дна, откачивал - все по полной программе. Я бала на грани жизни и смерти. Он трое суток провел со мной в реанимации менял утку, мыл меня... И я поняла, что Серега - это на всю жизнь. Этот момент стал переломным в наших отношениях. После этого никакой ревности и претензий быть не могло.

Кроме того, связь мужа с молодой актрисой Анастасией Шульженко певица не считает изменой.

- Это не измена, а подстава - это разные вещи, - высказалась звезда, имея ввиду, что девушка специально охмурила ее супруга, чтобы прославиться. - А он по глупости попал в эту ситуацию. Развели!

И все же, певица признала, что ее муж сделал две главных ошибки:

- Первая - позвал девушку домой. А вторая - когда открыл дверь и увидел двух Венер (Шульженко пришла домой к любовнику вместе с подругой, которая и сняла их любовные утехи. - Ред.). Надо было девочек отправлять, а он просто нюх потерял. Но я точно знаю, что это была одноразовая связь. Я со своим мужем 20 лет живу и в курсе всех его возможностей, хотений, желаний.

У самого же Тарзана есть простое объяснение, почему их семья устояла в этом страшном скандале.

- Почему Наташа меня простила? Потому что я ее люблю, и она меня любит, - признался Сергей Ксении Собчак.

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