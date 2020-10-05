«России перевозчиков жаль больше, чем детей»: с 2021 года власти оставляют лишь одно требование к «детским» автобусам – наличие ремней безопасности

К «детским» автобусам останется единственное требование — оснащенность ремнями безопасности. Фото: Андрей КАРА

Пользователи Интернета выкладывают фотографии автобусов-развалюх с хэштегом #естьременьзначитямогувозитьдетей. Такая реакция общественности вызвана тем, что с 1 января 2021 года федеральное правительство при перевозке детей отменяет правило об использовании автобусов не старше 10 лет. К «детским» автобусам останется единственное требование — оснащенность ремнями безопасности.

«В такой рухляди детей и ремни не спасут», «Спасибо за заботу о наших детях!», «России перевозчиков жаль больше, чем детей», - люди иронизируют и возмущаются, переживая за безопасность детей. Ведь в последние годы участились случаи аварий старых автобусов с трагическими последствиями.

Эксперты говорят, что ключевых причин две - человеческий фактор и состояние техники. Чем старше автобус, тем больше риск: с каждым годом у старого транспорта вероятность поломки в самый неожиданный момент возрастает. Плюс, морально устаревшая техника сама по себе уступает в плане безопасности более современным образцам. Сейчас на российских дорогах можно увидеть «старичков», которые колесят по российским дорогам 20 и даже 30 лет!

Надеетесь на иномарки? Зря. Обратите внимание, что в Европе на маршрутах используется лишь новые и практически новые автобусы. По официальным данным, средний возраст техники во Франции составляет чуть более 7,5 лет, в Дании – 6 лет, а Великобритании еще меньше - 5,9 года. Как думаете, куда отправляются на «пенсию» более «взрослые» автобусы? Правильно, в не столь требовательные в плане безопасности страны. В том числе и в Россию: в некоторых регионах они все еще эксплуатируются с 90-х годов.

В России молодым парком автобусов может похвастаться разве что Москва, а в целом по стране половина всех автобусов - старше 10 лет. Для обновления парков в последние годы федеральные власти стимулировали обновление техники, предлагая перевозчикам программы льготного автолизинга, обновления парков, субсидий на газомоторную технику. И параллельно ввели с 2013 года возрастное ограничение по автобусам хотя бы при работе с детьми. Но вступление этого требования откладывалось несколько раз. А теперь и совсем отменено.

Логика властей понятна. Коронавирус заставляет чиновников идти на встречу бизнесу. Автопарки и туроператоры этому рады. Но взглянем на проблему с другой стороны. В 2019 году в России произошла серия катастроф с участием «детских» автобусов. Страну взбудоражила гибель троих взрослых и четверых детей под Калугой. В 2020 году из-за того же коронавируса транспортная активность организованных групп детей и подростков была практически заморожена. Будем ждать новых катастроф, чтобы озаботиться обновлением парка автобусов?