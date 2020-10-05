Следователи восстановили хронику событий в день смерти дочки Конкина: Хотела встретиться с подругами, но им было лень ехать

Оказалось, что жених Софии отслеживал ее передвижения по телефону, но почему-то о пропаже спохватился только утром Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Со дня смерти 32-летней Софии Конкиной, дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина прошло уже больше десяти дней. И до сих пор обвинение никому не предъявлено. Напомним, женщина поздно вечером 22 сентября утонула в бассейне в центре Москвы. Скорая зафиксировала клиническую смерть, но еще сутки за жизнь Софии боролись врачи больницы имени Боткина. Что стало причиной смерти, до сих пор не установлено. Однако известно, что в крови женщины был алкоголь и снотворное. Расследование уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» продолжается.

Как удалось выяснить «КП», на днях следователи восстановили хронику событий последнего дня жизни Софии.

- Они изучили ее передвижения по городу, в том числе с помощью биллинга. Так, установлено, что из квартиры, на улице Зоологической, которую она снимала вместе с сожителем Михаилом Серовым, она ушла около 18.00 и поехала на работу шоу рум, - сообщила «КП» Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных.

На работе София провела чуть больше часа. И все это время она переписывалась и созванивалась со своими подругами. В телефоне погибшей сохранились сообщения, в которых она предлагает им встретиться. Но никто из подруг так и не нашел время на общение.

- Они отвечали, что заняты, что не могут приехать в центр столицы, чтобы пообщаться с Софией, - продолжила Юлия Нитченко.

Что делала София за несколько часов до похода в бассейн, уже известно следствию.

- Нас, к сожалению, пока не посвящают в детали. До сих пор не представили следственную группу. А ведь нам есть чем с ними поделиться. Мы проводим свое расследование, - добавила Юлия Нитченко.

Уже завтра, 6 октября, адвокат Конкиных подаст заявление в Следственный комитет о проведении проверки по факту убийства.

- Надо проверить следственным путем эту версию. В деле много странных обстоятельств. К примеру, оказалось что жених Софии служил в морском флоте. Он заявил, что хорошо знаком со всеми способами убийств на воде. Отношения у них не были идеальными. Он открыто сейчас говорит, что не любил Софию, возможно, в тот день они поссорились. Интересный факт. Он подарил Софии мобильный телефон за несколько дней до трагедии. Скорее всего, он отслеживал по нему все ее передвижения. К примеру, он таким способом узнал, что за сутки до смерти София встречалась с бывшим парнем. При этом в день ее пропажи он даже не пытался ее искать. В два часа ночи он был дома и знал, что София не вернулась. Странно, что он не обратится в полицию, не сообщил родным о ее пропаже. Тревогу он забил только на утро.

Напомним, София Конкина и Михаил Серов познакомились три месяца назад и почти сразу стали жить вместе. Мужчина работал в сервисе трезвый водитель. Ранее он был женат. Причем фамилия его первой жены тоже Конкина. Свою причастность к гибели Софии он отрицает.

Пролить свет на случившееся с Софией могли бы записи с камер видеонаблюдения, установленных в бассейне. Но их кто-то удалил. Сейчас адвокат семьи Конкиных добивается их восстановления.

Тем временем «КП» узнала, с кем будет жить единственная дочка Софии Конкиной, 11-летняя Алиса.

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