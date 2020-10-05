Фигуристы из-за пандемии будут готовиться к серии Гран-при внутри страны в 2020 году

Анна Щербакова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Международный сезон у фигуристов практически сорван, по крайней мере, его первая половина. Международная федерация (ISU) объявила новые правила проведения серии Гран-при. Теперь она пройдет без разъездов - спортсмены выступят только на своих домашних аренах. Так, американцы и канадцы будут кататься у себя на двух первых этапах, китайцы – в Китае, европейцы поедут в Гренобль. Ну а всех наши ведущих мастеров мы увидим в Москве в конце ноября. (См. расписание этапов.)

Любопытно, что к российским фигуристам присоединятся иностранные спортсмены из близлежащих стран. Так, в женском одиночном катании, кроме Косторной, Щербаковой, Трусовой, Медведевой, Самодуровой, Туктамышевой и еще трех наших девушек, выступят - Екатерина Рябова (Азербайджан), Виктория Сафонова (Беларусь), Алина Урушадзе (Грузия). А в парном катании в состав участников войдут дуэты из Израиля и Венгрии. То же самое произойдет и в других видах программы.

И все же, учитывая, что финала Гран-при не будет, главным стартом сезона для наших спортсменов станет чемпионат России, который пройдет с 24 по 29 декабря в Красноярске. Именно там будет формироваться состав сборной на чемпионаты Европы и мира. Правда, для того чтобы туда попасть фигуристам придется еще выступить на двух этапах Кубка России из пяти. Один из них уже прошел в сентябре в Сызрани. Второй состоится в ближайшие выходные в «Мегаспорте». Его главная интрига – сможет ли Евгения Медведева, вернувшаяся месяц назад к Этери Тутберидзе, переиграть Александру Трусову, которая этой весной со скандалом перебежала от Тутберидзе к Плющенко? Словом, и без международного календаря событий нашим болельщикам скучать не придется.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А пока не все наши фигуристы задействованы в соревнованиях, у них есть время не только для того, чтобы оттачивать свои новые программы на тренировках, но и зажечь в соцсетях. К примеру, сейчас все обсуждают стильное фото Александры Степановой, которая танцует в паре с Иваном Букиным. «Боже!», - отреагировала на картину даже чемпионка Европы Софья Самодурова.

Расписание этапов Гран-при

Skate America, Лас-Вегас, 23-24 октября

Skate Canada, Оттава, 30-31 октября

Cup of China, Чунцин, 6-8 ноября

Internationaux de France, Гренобль, 13-15 ноября

Rostelecom Cup, Москва, 20-22 ноября

NHK Trophy, Осака, 27-29 ноября