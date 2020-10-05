В Министерстве просвещения опровергли слухи о переходе московских школьников на дистанционное обучение

Представители Министерства просвещения опровергли слухи о переводе школьников в ряде регионов на удалённое обучение. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Представители Министерства просвещения опровергли слухи о переводе школьников в ряде регионов на удалённое обучение. Ранее ряд СМИ сообщил, что дистанционку вновь вернут для школьников Москвы, Сахалина и Ульяновской области из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

- В настоящее время образовательный процесс обеспечивается во всех регионах страны, - уточнили в пресс-службе Минпросвещения. - Информация, распространяемая в СМИ, о якобы каких-то принятых решений о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности. Образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах. Сведений об иных решений не поступало.

По словам представителей ведомства, Минпросвещения ежедневно проверяет информацию о ситуации с коронавирусом в каждом регионе. Пока занятия приостановлены лишь в нескольких десятках школ – это около 0.3 процента от общего числа российских школ. По сути, это точечные меры, которые принимают регионы на основе рекомендаций Роспотребназдора и органов здравоохранения.

- Мы подчеркиваем необходимость соблюдения всех правил и предписаний органов здравоохранения во всех образовательных организациях, - напоминают в Министерстве просвещения. – Это необходимо для того, чтобы сохранить здоровье всех участников образовательного процесса.

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