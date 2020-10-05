Боялась сказать отцу: дочь Андрея Кончаловского родила сына от веселого аниматора-тунисца

Внебрачная дочь Андрея Кончаловского боялась рассказать знаменитому отцу о своей незапланированной беременности. В этом нелегком деле ей помогла Юлия Высоцкая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Андрей Кончаловский был женат пять раз. Помимо официальных отношений у знаменитого режиссера случались и громкие романы на стороне. Так, от актрисы Ирины Бразговки у мэтра есть дочь Дарья. Девушка появилась на свет в 1980 году. И к своим 40 годам успела обзавестись многочисленным потомством. Одного из сыновей красавица родила от аниматора египетского отеля.

Внебрачная дочь Андрея Кончаловского боялась рассказать знаменитому отцу о своей незапланированной беременности. По словам наследницы режиссера от актрисы Ирины Бразговки, помогла ей в этом нелегком деле пятая жена звезды Юлия Высоцкая. Артистка нашла правильные слова и подготовила супруга к новости о том, что он снова станет дедушкой. В результате Андрей Сергеевич с распростертыми объятьями принял нового внука.

Дарья очень благодарна своей мачехе. "Помню, пришла беременная к Юлии, попросила помочь и она согласилась: «Не волнуйся, я с ним поговорю»", - рассказала Дарья в эфире программы "Звезды сошлись".

Дочь Кончаловского боялась, что родителя не обрадует новость о том, что она рожает детей одного за другим вместо того, чтобы учиться или работать. "Я думала, он скажет, мол, а ты вообще собираешься учиться и работать?", - вспоминает Кончаловская.

Отцом ее третьего ребенка стал веселый аниматор-тунисец. Отправившись отдыхать в Египет, девушка познакомилась в отеле с красавцем Хакимом. Он пленил ее сердце. Завязался бурный роман. Встречалась пара недолго, но итогом отношений стала новая беременность.

Сейчас Дарья замужем и воспитывает на двоих с мужем шесть детей. Старших сыновей Гаврилу и Давида она родила в браке с фотографом Всеволодом Матвеевым. Потом на свет появился Захар, отцом которого и стал аниматор. Затем она снова вышла замуж, после чего на свет появилась дочка Ася. Сейчас Дарья помогает мужу с заботой о его двух сыновьях от предыдущих отношений.

Она утверждает, что закрыла вопрос с потомством, не планирует больше рожать и сейчас полностью сконцентрирована на своей большой семье. Дарья также подчеркнула, что отцы детей очень ей помогают, за что она им искренне благодарна.