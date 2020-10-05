50 молодых ямальских педагогов получили гранты губернатора Ямала

Учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 3 Руслан Мамакин. Фото пресс-службы губернатора ЯНАО.

Награждение прошло в ямальских муниципалитетах накануне профессионального праздника педагогов - Дня учителя. Полсотни молодых талантливых педагогов получили губернаторские гранты номиналом 600 тысяч рублей. Среди победителей - 32 школьных учителя (номинация "Новый учитель Ямала"), 13 специалистов дошкольного образования (номинация "Я - воспитатель Ямала"). Ещё пять победителей стали лучшими в новых номинациях "Я - педагог допобразования" и "Я - педагог колледжа".

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов не раз отмечал, что Ямал заинтересован в высоких результатах школьников, которые напрямую зависят от таланта учителей.

«Мы много вкладываем в нашу систему образования. Строим новые школы и модернизируем существующие, оснащаем учебные заведения современным оборудованием, создаем систему поощрения для талантливых учеников. Но самое главное - поддерживаем педагогов, - отмечает губернатор. - Потому что ни одна современная школа не будет хорошо работать без профессиональных и неравнодушных учителей».

В конкурсе участвуют педагоги в возрасте до 30 лет, с высшим образованием и опытом работы в системе образования округа менее одного года.

«Один из главных критериев при выборе кандидатов на получение гранта – инновационная идея, которую учитель готов воплотить в педагогическую практику, и тем самым качественно улучшить образовательные результаты в школе», - уточнила Марина Кравец, директор департамента образования ЯНАО.

Потратить грантовые средства учителя могут как на личное развитие, так и на развитие школы. Специалисты департамента образования ЯНАО отмечают, что за время существования конкурса победители успешно строят свою педагогическую карьеру и добиваются ощутимых результатов в профессии.

Иван Новичихин, учитель информатики и физики из Лабытнанги, получил одобрение конкурсной комиссии, предложив идею развивать в Гимназии робототехнику. На средства гранта уже запланировал покупку программного обеспечения для развития робототехники.

«Мне со школьных лет нравилась работа с компьютерами и программами и работа с детьми. Хочется научить ребят всему, что знаю, вместе с ними открывать новое и делать всё, чтобы школьники Лабытнанги имели такие же возможности, как ученики передовых мегаполисов», - сообщил педагог.

В 2019 году гранты губернатора Ямала получили 34 педагога: 25 школьных учителей и девять воспитателей детских садов.