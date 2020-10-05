Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 5 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Новости о происходящем на границе Армении и Азербайджана на 5 октября 2020 года Фото: REUTERS

Продолжаются вооруженные столкновения армий Азербайджана и Армении. Мы собрали последние новости о том, что происходит в Нагорном Карабахе на 5 октября 2020 года.

Министерство обороны Азербайджана этим утром заявило о ракетном обстреле со стороны Армении. Средства противовоздушной обороны зафиксировали запуск ракет с территорий армянских районов Джермукского, Кафанского и Бердского. Военное ведомство Армении, в свою очередь, опровергло эту информацию и сообщило, что Азербайджан с большой интенсивностью обстреливает Степанакерт из ракет.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил уверенность, что в случае необходимости Россия поможет Еревану обеспечить безопасность Армении, в том числе применит свои вооруженные силы. Политик отметил, что это предусмотрено договором между двумя странами. В Кремле ответили, что российская сторона может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах, но исключительно при условии согласия на это каждой из конфликтующих сторон.

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что с начала военного конфликта среди мирного населения НКР был ранен 121 человек, погибли 24 гражданских лица. Еще три мирных жителям, по заявлению ведомства, были ранены за минувшие сутки в результате артиллерийского обстрела центра города Барды, а армянские войска также обстреливают города Тертер и Бейляган.

Официальный представитель министерства обороны Армении Шушан Степанян рассказал, что Азербайджан в настоящий момент наносит интенсивные ракетные удары по Степанакерту. По информации от местных СМИ, в столице непризнанного Карабаха раздалось около 20 разрывов от артиллерийских ударов. Армянская сторона также сообщила, что Азербайджан возобновил наступательную операцию на южном направлении лини соприкосновения.

Военно-политический блок НАТО призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе и начать мирные переговоры.

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