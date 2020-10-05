Версия: рухнувший на Украине АН-26 не дотянул до аэродрома, потому что первым сажали борт генеральского сына

В той страшной катастрофе погибло 26 человек Фото: EAST NEWS

О, какой же громкий скандалюга разыгрался на Украине после крушения самолета Ан-26 в Чугуеве!

Напомним, что в той страшной катастрофе погибло 26 человек. Как и положено, сразу была назначена сановитая комиссия, которая стала разбираться в причинах трагедии. В нее включили и губернатора Харьковской области Алексея Кучера. Он, как и другие члены комиссии, был допущен к служебным документам (имеющим отношение к состоянию самолета) и переговорам наземных авиаслужб с командиром терпящего бедствие транспортником. И, естественно, вместе с другим членами комиссии выстраивал возможные версии катастрофы. И хотя главную из них связывали в отказом одного из двигателей, Кучер задался вопросом: а почему это самолету с неисправным движком не сразу разрешили посадку, а заставили его уйти еще на один круг? Тогда кто-то из авиаспецов и шепнул губернатору, что, возможно, это было связано с самолетом, в котором в тот же вечер летел в Чугуев сын командующего ВВС Украины генерала Сергея Дроздова. Этому борту руководители полетов отдали приоритет при посадке, хотя в это время Ан-26 с заглохшим движком уже шел на снижение и ему оставалось дотянуть до аэродрома всего 6 километров. Губернатор в одном из интервью не исключил, что вот такая "приоритетность" и могла стать причиной страшной трагедии. Обратите внимание: Кучер высказал всего лишь предположение. Но что после этого началось!

О, какой же громкий скандалюга разыгрался на Украине после крушения самолета Ан-26 в Чугуеве! Фото: EAST NEWS

Военное авиационное начальство только ногами не било харьковского главу.

Командование Военно-Воздушных сил Украины тут же выпустило гневное заявление, в котором назвало предположение Кучера "откровенной ложью и манипуляцией". И бросило лозунг: "Не дадим превратить эту трагическую историю в чью-то пиар-кампанию!». Авиаторы, по понятным причинам дружно вставшие на защиту командующего, отбивались от Кучера лишь общими словами. А это и взорвало ту часть украинского общества, которая стала на защиту харьковского губернатора. Вспыхнула яростная всеукраинская дискуссия, в которой уже по полной доставалось обеим сторонам.

Студия Свободы Слова Шустер online решила явно "хайпануть" на этой сваре и

собрала авиационных экспертов, политиков, госчиновников. И командующий ВВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов, и Кучер согласились принять участие в программе. Стороны добросовестно покопались в грязном белье друг друга, припоминая даже те грехи, которые не имели никакого отношения к катастрофе. А на просьбу губернатора к генералу ответить всего лишь "да" или "нет" на вопрос - могла ли быть "приоритетная" посадка самолета с его сыном причиной катастрофы? - военачальник не ответил...

В той ситуации, когда в небе был аварийный Ан-26 с одним работающим движком, для него даже 1 минута полета могла быть решающей Фото: ТАСС

Я попросил ответить на этот же вопрос летчика 1 класса, бывшего командира Ан-26, подполковника запаса Валерия Сташко. Вот что он сказал:

- Я посмотрел видео с этого киевского телебалагана Шустера. И догадываюсь, почему генерал Дроздов ушел от ответа. Не сказал "да". Это было бы прямым признанием того, что самолету с сынком командующего разрешили первым садиться, несмотря на то, что в воздухе был аварийный борт. Было ли это просьбой или указанием самого Дроздова, - в этом надо еще разбираться. Для этого надо прослушать все записи разговоров по телефону и в эфире. И допросить дежурную смену. Не исключаю, что это могли сделать угодливые подчиненные командующего: - летит-то "вип-персона"!

Я понимаю, почему командование ВВС Украины так дружно и яростно встало на защиту своего начальника. Ведь то, что случилось, вскрывало бардак в их ведомстве.

А в той ситуации, когда в небе был аварийный Ан-26 с одним работающим движком, для него даже 1 минута полета могла быть решающей. И ответа на конкретный вопрос, - почему неисправный борт не получил приоритет на посадку? - я так и не услышал.

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Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец - о том, что известно об авиакатастрофе на Украине на данный момент [видео, обновляется] (подробнее)