Пресненский суд отправил дело Михаила Ефремова на апелляцию

Линия защиты Ефремова держится в строгом секрете Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С момента вынесения приговора актеру прошел почти месяц. Все это время Михаил Ефремов томится в СИЗО "Водник", пока команда новых адвокатов подает жалобы и изучает материалы дела. Так, один из защитников осужденного на восемь лет артиста, адвокат Владимир Васильев попросил для своего подзащитного четыре года условно, а другой юрист Петр Хархорин - наказание, не связанное с лишением свободы.

По регламенту, прежде чем отправить дело на пересмотр, Пресненский суд должен был принять апелляционные жалобы, проверить их на наличие технических ошибок и по почте вручить всем участникам процесса копии тех самых жалоб. Ограничений по времени для этой "почтовой" стадии нет, и обычно она растягивается на несколько недель, становясь самым долгим этапом в апелляции. Однако, на этот раз все произошло без заминок.

- Сегодня, 5 октября, Пресненский суд отправил дело Ефремова в апелляционную инстанцию, - рассказал kp.ru адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. - Теперь Мосгорсуд должен будет назначить дату рассмотрения. Полагаю, что это произойдет очень быстро - по моим ожиданиям, уже к 15 октября.

Линия защиты Ефремова держится в строгом секрете: по соглашению с семьей Михаила Ефремова общаться с прессой его новым адвокатам запрещено. Однако, важно, что по действующему законодательству ухудшить свое положении в апелляционном суде обвиняемый не может, а вот скостить срок вполне вероятно.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Защищавший актера адвокат Эльман Пашаев так и не смог доказать, что за рулем сидел другой человек. Сам Михаил Олегович заявлял, что ничего не помнит, однако в последнем слове все-таки признал свою вину. Уже в СИЗО от сотрудничества с Пашаевым артист отказался, заявив, что адвокат (лишенный статуса по окончании громкого процесса) давил на него и "подставил на восемь лет".

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