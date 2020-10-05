Будет проще найти пропавших родственников: медики сообщат в полицию о пациентах, чья личность не установлена

Больницы и другие медицинские организации будут обязаны передавать в полицию информацию о «потеряшках». Речь идет о людях, чья личность не установлена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больницы и другие медицинские организации будут обязаны передавать в полицию информацию о «потеряшках». Речь идет о людях, чья личность не установлена.

- Это могут быть те, кто потерял память и не в состоянии ничего сообщить о себе, люди без сознания, дети, люди старших возрастов, - сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

Сейчас медики передают в полицию информацию лишь о тех пациентах, которые пострадали из-за правонарушений. Данные о неопознанных пациентах подпадают под врачебную тайну. В правительстве рассчитывают, что более тесное общение медиков с правоохранительными органами поможет усовершенствовать поиск пропавших людей.

Премьер также рассказал, что правительство приняло решение распространить на самозанятых все меры государственной поддержки, которые сейчас предусмотрены для малого и среднего бизнеса.

А еще правительство продлевает на год выделение грантов на создание и развитие своего дела в сфере сельского хозяйства. Мишустин пояснил, что этой мерой могут воспользоваться сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также семейные фермеры и те, кто только начал бизнес.

- Всего на грантовую поддержку в 2020 году предусмотрено свыше 13 миллиардов рублей. Такие меры должны помочь малому и среднему агробизнесу успешно завершить свои начинания, - сказал Мишустин.