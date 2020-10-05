В Степанакерте прогремело шесть мощных взрывов

Посреди улицы в тротуар практически полностью вошла ракета.
Фото: Александр КОЦ
Ночь с 4 на 5 октября прошла в Карабахе спокойно, но утром, около 6:30 в столице, Степанакерте, прогремело шесть мощных взрывов, сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.
- Между городом Степанакертом и Аскераном я застал мощнейший обстрел пригородов Степанакерта и самого города, и около двух часов мне пришлось прятаться в подвале на автозаправке. Обстрел был действительно очень мощный, - рассказал также Александр Коц.
Он также отметил, что обстрел производился из реактивной системы залпового огня "Смерч" и другой артиллерии.
- После того, как обстрел немного стих, я вернулся в Степанакерт и застал новые разрушения. В том числе прямо посреди улицы в тротуар практически полностью вошла ракета. От РСЗО "Смерч" сверху остался только её хвостовик,- добавил корреспондент.
Обстрел был действительно очень мощный
Фото: Александр КОЦ
Александр Коц также сообщил, что позиционные бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения.
Тем временем власти Азербайджана заявляют о взятии новых городов, а власти Армении отрицают эти данные и утверждают, что под контролем азербайджанской армии не находится ни один пункт Карабаха.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что в азербайджанском министерстве обороны заявили о ракетном обстреле государства с территории Армении.
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