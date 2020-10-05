В инвалидной коляске и почти не разговаривает: Коллеги расплакались при виде Армена Джигарханяна

3 октября народному артисту СССР исполнилось 85 лет. Фото: предоставлено сотрудниками театра

3 октября в театре, который Джигарханян создал и много лет им руководил, отметили 85-летие народного артиста СССР, 65-летие его творческой деятельности ну и 25-летие самого театра.

Вроде бы праздник большой. Как объявили на сайте театра – «троекратный юбилей». Но мероприятие было закрытое. Журналистов не пустили. Почему? Причина, скорее всего, одна: сам юбиляр настолько печально выглядит, что побоялись лишних разговоров и обсуждений, что же на самом деле происходит с народным артистом и президентом театра.

Он передвигается в инвалидной коляске. Почти не разговаривает. Понимает ли, что происходит вокруг? И кто с ним рядом?..

Хотя рядом - его вторая жена Татьяна Власова, с которой он прожил в браке почти полвека. Но это ничего не значит. Однажды, встретив ее на улице после долгой разлуки, он ее не узнал…

А теперь многие, кто давно не видел Джигарханяна, увидев его - расплакались. Жалко старика.

Из гостей в основном были, как говорят, представители диаспоры. Армену Борисовичу показали документальный фильм, где с экрана его поздравляли его коллеги-актеры: Александр Ширвиндт, Валерий Гаркалин, Александр Калягин… Но, чтобы поздравить лично, - никто из них не пришел.

Еще на празднике был нарядный торт. Интересно, удалось ли его попробовать самому юбиляру, у которого тяжелая форма диабета?

Слава Богу, что есть фильмы и записи спектаклей, в которых Джигарханян останется навсегда таким, каким мы и обязаны его запомнить: ярким, страстным, талантливым, остроумным... За свою значительную творческую жизнь Армен Борисович сыграл немало ролей: только в кино их более 250. Благодаря чему и попал в книгу рекордов Гиннесса.

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