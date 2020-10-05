Льва Яшина номинировали на звание лучшего вратаря в истории футбола

Лев Яшин — пятикратный чемпион СССР в составе московского «Динамо», олимпийский чемпион-1956 и чемпион Европы-1960 Фото: EAST NEWS

France Footbal в этом году решил не вручать «Золотой мяч». Сезон из-за пандемии был смазан, а некоторые чемпионаты, как во Франции, так и не были доиграны. Поэтому известное французское издание решило определить лучших футболистов за всю историю на всех позициях, исходя из системы 3-4-3, плюс вратарь.

Нас больше всего интересует последняя номинация, поскольку там в списке фигурирует фамилия Льва Яшина.

В число претендентов на звание лучшего голкипера также попали Гордон Бэнкс (Англия), Дино Дзофф (Италия), Зепп Майер (Германия), Тома Н’Коно (Камерун).Петер Шмейхель (Дания), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Икер Касильяс (Испания), Джанлуиджи Буффон (Италия), Мануэль Нойер (Германия).

France Footbal опросит журналистов из ведущих мировых СМИ, которые и определят символическую сборную футболистов, игравших в Европе. Напомним, что приз лучшему вратарю сезона, который в этом году тоже не вручается, носит имя Льва Яшина. В прошлом году его получил голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон.

Из досье «КП»

Лев Яшин — пятикратный чемпион СССР в составе московского «Динамо», олимпийский чемпион-1956 и чемпион Европы-1960, лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, World Soccer, France Football. Единственный голкипер в истории, который получил «Золотой мяч» (в 1963 году).