В автобусах, бизнес- центрах, аэропортах: стартовала «Азбука дорожного движения»

Фото: Предоставлено ГУОБДД МВД России

Госавтоинспекция России совместно с Первым Маршрутным Телевидением запускают совместный социальный проект «Азбука дорожного движения». С 5 октября в общественном транспорте в 41 российском регионе начинается трансляция видеороликов по безопасности дорожного движения.

Кроме автобусов, троллейбусов и трамваев социальные сюжеты будут демонстрироваться на специальных экранах в образовательных организациях, в многофункциональных и медицинских центрах, в почтовых отделениях, в поликлиниках и санаториях. Так, в Тюмени «Азбуку дорожного движения» можно будет увидеть в аэропорту перед вылетом, в Курганской области – в бизнес-центрах, в Свердловской – в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции.

Тематика видеороликов посвящена наиболее актуальным проблемам дорожной безопасности. В частности, это правила перехода проезжей части, а также необходимость использования световозвращающих элементов в темное время суток. Отдельные видеосюжеты посвящены проблеме отвлечения внимания на смартфоны и безопасности детей на дороге.

Продолжительность каждого видеоролика не превышает полминуты, что максимально эффективно воспринимается аудиторией. Формат роликов сочетает преимущества социальной рекламы и телесюжетов, поэтому «Азбука дорожного движения» будет интересна зрителям разного возраста, - как школьникам, так и пожилым участникам дорожного движения.

Целевая аудитория проекта – жители крупных городов России, использующие в качестве основного средства передвижения общественный транспорт. В трансляцию также будут включены видеоролики, ориентированные на водителей, которые совершают поездки в общественном транспорте, посещают места массового пребывания людей, где функционируют экраны. По предварительным оценкам, «Азбуку дорожного движения» ежедневно изучат более 1,5 миллионов россиян.

В Госавтоинспекции уверены, что совместный социальный проект станет долгосрочным и будет регулярно пополняться новыми видеоматериалами, а также благодаря воздействию на аудиторию поможет повысить культуру безопасного поведения на дороге.