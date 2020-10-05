Зарплата учителя: дистанционное обучение – не повод для экономии

Обучение во время пандемии коронавируса – непростая задача не только для школьников, но и для учителей. Дистанционные занятия имеют свою специфику. Поэтому партия «Единая Россия» еще ранней весной совместно с Минпросвещения и Агентством стратегических инициатив провела акцию «Помоги учиться дома» — школьники из многодетных и малообеспеченных семей, а также учителя получали гаджеты для дистанционного обучения. В общей сложности технику получили около 500 тысяч детей и учителей. Причем, в отдельных регионах педагоги получили льготные тарифы на безлимитный интернет.

Но ЕР столкнулось и еще с одной проблемой: весной в региональные отделения партии поступали жалобы о снижении зарплат учителям якобы из-за уменьшения нагрузки в период пандемии. Права учителей удалось отстоять. При этом даже расширился список доплат. К примеру, «Единая Россия» добилась того, что учителя теперь получают допвыплаты не только за работу на ЕГЭ, но и за ОГЭ — экзамен в 9-ом классе сдают в два раза больше школьников, чем в 11-ом, поэтому нагрузка на педагогов выше, и ее нужно оплачивать.

Кроме того, с января 2020 года заработала программа «Земский учитель» — предложение «Единой России» поддержал президент России Владимир Путин. Она предусматривает единовременные выплаты в размере миллиона рублей, а в регионах Дальневосточного федерального округа — до 2 миллионов учителю, прибывшему на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, город с населением до 50 тысяч человек.

И на этом партия не собирается останавливаться. В ЕР подготовили системные решения, которые позволяют не допускать «перегибов на местах».

Во-первых, предлагается изменить соотношение оклада и надбавок в структуре зарплаты: оклад должен составлять бОльшую чась от суммы – около 70%, которую получает учитель за работу.

«Мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей даже ниже размера МРОТ, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30 процентов. А чтобы добиться выполнения майского указа, руководители на местах занимаются откровенными манипуляциями со ставками часов работы, — пояснил ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. - Тех же учителей буквально «насильно» заставляют работать на 1,5-2 ставки, брать классное руководство, вести факультативы. Это неприемлемо».

Эксперты отмечают, что такие перекосы приводят к необоснованной с точки зрения организации оплаты труда дифференциации окладов в образовательных учреждениях. Из-за отсутствия единой системы окладов и разных подходов к начислению надбавок, выплат стимулирующего и компенсационного характера у работников одинаковой специальности и квалификации заработная плата может отличаться в разы, даже внутри одного субъекта.

«Ещё в феврале партпроектом «Единой России» «Новая Школа» в регионах страны были проведены общественные дискуссии и подготовлены предложения по вопросу совершенствования оплаты труда педагогов, в том числе внедрению отраслевой оплаты труда с общими на федеральном уровне принципами её формирования», — отметила координатор партпроекта, депутат Госдумы Алена Аршинова.

То же касается и соотношения зарплат руководителей и сотрудников — в «Единой России» считают, что будет справедливым ввести четкий коэффициент соотношения этих зарплат, чтобы руководство не получало в разы больше подчиненных.