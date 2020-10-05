Эксперты Forbes оценили перспективы нефтяного соглашения в Ливии

Политические процессы, происходящие в последнее время в Ливии, способствуют возвращению страны на мировой энергетический рынок. Фото: REUTERS

Политические процессы, происходящие в последнее время в Ливии, способствуют возвращению страны на мировой энергетический рынок. Об этом говорится в материале издания Forbes, которое прогнозирует серьезное увеличение нефтедобычи в североафриканской стране в результате заключения сделки между фельдмаршалом Халифой Хафтаром и представителем ПНС Ахмедом Майтыгом.

По мнению ряда экспертов, восстановление Ливии сейчас сильно зависит от реализации соглашения о возобновлении добычи и экспорта нефти, достигнутого в результате переговоров между Западом и Востоком. Аналитики считают, что договоренности между командованием Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и представителем ПНС Ахмедом Майтыгом могут дать толчок для развития экономики страны.

Ливия может вернуться к прежним объемам нефтедобычи

Журналисты Forbes отмечают, что приостановление работы ключевых объектов нефтяной инфраструктуры на востоке Ливии в январе 2020 года по решению местных племен привело к резкому снижению объемов работы. Так, суточный объем добываемой в стране нефти сократился в начале текущего года с 1,2 млн баррелей до менее чем 200 тыс.

Эксперты Bloomberg не исключают, что в течении нескольких следующих дней при условии выполнения ПНС и ЛНА обязательств в рамках заключенного соглашения, добыча нефти в Ливии может достичь порядка полумиллиона баррелей в сутки к следующим выходным. А в четвертом квартале текущего года информационное агентство ожидает увеличения объемов до 1 млн баррелей.

Не стоит забывать, что Ливия является членом межправительственной Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и обладает крупнейшими запасами нефти на Африканском континенте. При этом на нее не распространяются ограничения на поставки энергоресурса, предусмотренные соглашением ОПЕК по предотвращению снижения рыночной стоимости нефти.

Кризис мирового рынка углеводородов

Даже эскалация армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе не смогла изменить тенденцию мирового рынка энергоресурсов – цена нефти продолжает снижаться. Журналисты отмечают непосредственную близость ключевой экспортной магистрали (Баку-Тбилиси-Джейхан), предназначенной для транспортировки нефти из каспийских месторождений к турецкому порту Джейхан, к району боестолкновений.

Энергетический рынок сейчас крайне нестабилен, признаются аналитики. Цена за баррель нефти марки Brent упала в минувший четверг на 3,9% до 40,66 долларов США. Предпосылкой к этому стали сообщения ОПЕК об увеличении нефтедобычи на 160 тыс. баррелей в сутки в сравнении с августовскими объемами, а также опасения из-за последствий продолжающейся пандемии коронавируса (COVID-19).

Подводные камни на пути восстановления экономики Ливии

В Forbes считают, что соглашение о возобновлении добычи и экспорта ливийской нефти, заключенное при участии вице-премьера ПНС Ахмеда Майтыга и представителей Главного командования ЛНА способно быстро стабилизировать экономику Ливии. Согласно договоренностям, была снята блокада главных объектов нефтяной инфраструктуры в середине сентября. Наряду с этим стороны пришли к компромиссу в вопросе справедливого распределения доходов от реализации природных богатств страны. Этим займется специально сформированная Комиссия, которую возглавил Майтыг.

Несмотря на то, что данное соглашение между сторонами на текущий момент является временным, оно включает ряд более постоянных договоренностей, которые выгодны как ПНС, так и ЛНА. В случае выполнения сторонами своих обязательств по стабилизации социально-экономического положения ливийского населения, авторитет Халифы Хафтара и Ахмеда Майтыга серьезно повысится. Примечательно, что главе ПНС Файезу Сарраджу в течении достаточно долгого времени не удавалось добиться подобных результатов.

Также западное СМИ отмечает возможное влияние членов запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане» на успех реализации соглашения о возобновлении добычи нефти в Ливии. Дело в том, что данная запрещенная в РФ террористическая организация имеет больше влияние на ливийскую политику. В публикации журналисты Forbes указывают на связь с террористами председателя Высшего государственного совета (ВГС) Халеда аль-Мишри и министра внутренних дел триполитанского правительства Фатхи Башаги, подрывающих договоренности Хафтара и Майтыга.

Таким образом, будущее ливийской экономики и населения страны сейчас фактически определяется ходом ряда важных политических процессов. Ливия находится в самом начале своего пути к преодолению затяжного внутреннего кризиса и нестабильности. Очевидно, что политикам предстоит еще многое сделать для восстановления государственности и процветания, но именно реализация соглашения о возобновлении нефтедобычи и экспорта энергоресурсов, по мнению аналитиков Forbes, обеспечит такую возможность.