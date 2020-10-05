Мария Аронова в платье и на каблуках показала шпагат изумленному Борису Корчевникову

Мария Аронова произвела настоящий фурор своим поступком. 48-летняя актриса в платье и на шпильках села на шпагат на глазах изумленного Бориса Корчевникова. Фото: Канал "Россия 1"

Мария Аронова произвела настоящий фурор своим поступком. 48-летняя актриса в платье и на шпильках села на шпагат на глазах изумленного Бориса Корчевникова.

Гибкости и растяжке Марии Ароновой может позавидовать сама королева шпагатов Анастасия Волочкова. Звезда театра и кино находится в идеальной форме. В эфире программы "Судьба человека" она повторила свой знаменитый трюк из фильма "Лед".

Актриса своим поступком произвела фурор. Без всякой подготовки, в нарядном платье и на каблуках она села на шпагат на глазах у изумленного Бориса Корчевникова. Прям как в сцене с Александром Петровым.

"Это не имеет ко мне никакого отношения. Таковы мышцы мои и суставы. Если б я не была такой толстой, вы бы меня сейчас могли положить в коробку. Или в чемодан. Я тетка-каучук. Кто-то произнес при мне фразу, просто обронил в случайном разговоре поговорку «Близок локоток, да не укусишь». И вот я взяла, извернулась и укусила себя за локоть! Все были поражены", - с улыбкой объяснила всем свое умение Аронова.

Рассказала Мария Валерьевна и о своем непростом детстве. Так получилось, что ее воспитанием занималась прабабушка Мария Степановна, у которой была нелегкая судьба. Женщина похоронила двоих детей и всю жизнь скрывала от окружающих боль потери.

"Всю жизнь наша прабабушка ждала сына. Она говорила мечтательно: «Вот сейчас откроется дверь, и войдет Шурочка...». Когда мы с братом стали взрослыми, то поняли, что нас растила женщина, похоронившая двоих детей", - поведала звезда.

Страшнее испытания, чем хоронить собственного ребенка, не бывает. Прабабушка, по ее словам, всю жизнь носила все это в себе, отдавая свою любовь, теплоту и мудрость внукам. "Потрясающая была женщина. Она умерла почти в 89 лет", - поделилась Аронова.

Несколько лет назад от онкологии умерла мама Ароновой. По словам актрисы, у родительницы и прабабушки было много общего. Они никогда не повышали голос.

"Я родилась с огромным багажом грехов. В детстве у меня была клептомания, и мне она доставляла страшное удовольствие. Я воровала у брата деньги из копилки. Один раз украла у одной девочки лак для ногтей и смывку. А у мамы был хороший нюх. Она вошла в комнату и почуяла запах ацетона. Она разузнала у меня все, пошла в коридор и вернулась с лыжной палкой, которой била диван. Я думала, что потеряю сознание. Это было страшнее, чем все папины подзатыльники", - вспомнила артистка.