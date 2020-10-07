Пересмотр дела Михаила Ефремова: актер угодил в западню, подстроенную адвокатом

Родственники погибшего требуют возмещения ущерба, а адвокаты артиста надеются облегчить его участь. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С момента вынесения приговора актеру прошел почти месяц. Все это время осужденный на восемь лет Ефремов томится в СИЗО «Водник», а новые адвокаты ищут способы изменить его судьбу к лучшему. Так, один из защитников, адвокат Владимир Васильев, попросил для своего клиента четыре года условно, а другой юрист, Петр Хархорин, ратует за «наказание, не связанное с лишением свободы».

По закону апелляция, поданная осужденным и его защитой, не может ужесточить действующий приговор - так в юриспруденции действует правило о недопустимости «поворота к худшему». А вот скостить срок вполне вероятно.

ДАЙТЕ ТОЛЬКО СРОК

Итак, дело отправили на пересмотр: 5 октября Пресненский суд отдал Мосгорсуду все материалы по смертельному ДТП. Теперь вышестоящая инстанция должна определиться с составом коллегии (по регламенту в апелляции участвуют сразу три судьи) и назначить дату заседания.

- По моим прогнозам, первое заседание может быть назначено на середину месяца, допустим, 15 октября, - поделился с «КП» Александр Добровинский, представляющий интересы родственников погибшего курьера Сергея Захарова. - Новых свидетелей со стороны защиты я не жду, да и какие свидетели, если Михаил Олегович неоднократно признал свою вину?

Защитник интересов потерпевших Александр Добровинский, словно опытный игрок в покер, начал с иска в 1 рубль, а затем резко поднял ставки. Фото: Андрей НИКЕРИЧЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

Как уже говорил Добровинский, иск о возмещении морального вреда на сумму в 1 рубль оказался ловушкой, призванной сбить с толку противника. Напомним, родня погибшего курьера Сергея Захарова заявила о том, что «кровавые деньги» им не нужны. С актера родственники просили символический рубль на троих (на младшего сына, брата и жену, которая не проживала с Захаровым последние 20 лет), а когда Ефремов добровольно отправил всем потерпевшим по 200 тысяч рублей, они эффектно вернули перевод адресату. Добровинский уже знал: суд иск в один рубль отклонит. Так и вышло. Это дало возможность адвокату просить компенсацию заново.

И вот теперь родственники погибшего требуют с Михаила Ефремова уже по 1 миллиону рублей. Как стало известно «КП», гражданские иски, подготовленные Добровинским, в ближайшее время должны подать в Хамовнический суд. Сумма рассчитывалась просто: раз уж старшему сыну погибшего (Виталию Захарову, который выступал как отдельный потерпевший с собственным адвокатом Сергеем Аверцевым. - Ред.) от Ефремова достался миллион рублей, значит, и другие потерпевшие могут претендовать на аналогичную компенсацию.

При этом возмещение морального вреда - не просто щедрый жест, а важное условие для смягчения приговора. Если бы Ефремов и родня Захарова сразу договорились о деньгах, артисту могли и не дать те самые 8 лет колонии. Вот и сейчас адвокат напирает: мол, компенсация может повлиять на пересмотр дела, и артисту лучше бы заплатить до апелляции.

«Степень искренности раскаяния Ефремова не влияет на законность и обоснованность приговора, - указывает в своем послании в Мосгорсуд Добровинский. - Единственным обстоятельством, имеющим правовое значение для разрешения настоящего уголовного дела, является реальное возмещение всем потерпевшим морального вреда. До момента такого возмещения просим оставить приговор Ефремову без изменения».

Однако, нет никаких гарантий, что скорая расплата все-таки поможет актеру скостить срок. Не исключено, что адвокат попросту добивается скорейшей компенсации своим доверителям, а в суде вновь будет настаивать на строгом наказании.

ШАНС ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЖЕНЫ

Надо отметить, что на приговор актера поступило множество апелляционных жалоб, в том числе и от участников дела, так и не признанных потерпевшими. Это, во-первых, лизинговая компания, чей фургон буквально раздавил джип Ефремова, - фирма хочет возместить ущерб. Такие же требования и у гражданской жены Сергея Захарова Ирины Стерховой, которой отказали из-за наличия у погибшего законной супруги. Шансы женщины на участие в деле повысились: как выяснилось, в момент гибели Сергей Захаров находился в стадии развода с официальной женой Маргаритой. В своем заявлении о расторжении брака она указала, что более 20 лет не живет с мужем и не связана с ним никакими отношениями.

Михаил Олегович надеется, что сидеть восемь лет ему все же не придется. Фото: Андрей НИКЕРИЧЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

Видимо, если актер предложит гражданской жене материальную помощь, она будет просить о смягчении приговора. Правда, требования у Ирины Михайловны приличные: женщина настаивает, что потеряла кормильца и теперь ее кто-то должен содержать.

Между тем сейчас Следственный комитет разбирается с ложными показаниями всех троих родственников: адвокат Ирины Стерховой Вадим Никулин подал соответствующее заявление. На суде рязанская родня утверждала, что до последних дней они жили с курьером одной семьей и он, хоть и работал в Москве, регулярно приезжал домой в Рязанскую область. Эти показания вытеснили из дела Ирину Стерхову, о существовании которой якобы никто не знал.

Усугубила ситуацию и справка, предъявленная одиозным ефремовским адвокатом Эльманом Пашаевым: якобы Ирина Михайловна все эти 20 лет попросту сдавала койко-место Сергею Захарову. Итог попытки предъявления этого поддельного документа известен: написавший его участковый уволен, ему грозит уголовная ответственность за фальсификацию.

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