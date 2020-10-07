Вопрос дня: Это случайное совпадение - пожары на окраинах СНГ? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- На наших границах неспокойно, и нас пытаются втянуть в процесс успокоения. Тут никаких случайностей: чуть притушили в Донбассе - в Белоруссии устраивают пожар. В Молдове в ноябре готовятся вывести людей на улицы. Транслируется четкая воля: втягивайтесь в конфликт! Киргизия в этом ряду - после Карабаха. Надо не дать себя втянуть.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Меня смущает происходящее. Мы еще увидим волнения и поджоги в разных местах. Это плохой показатель. А мы можем и должны грамотно вмешаться в эту ситуацию. Многие из республик, что нас окружают, нестабильны.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- Это взаимосвязанные вещи. Большая часть Средней Азии, за исключением Таджикистана, заселена тюркоязычными народами. Концепцию пантюркизма активно продвигает Эрдоган. Притом наблюдается явное проявление технологии цветного бунта. То, что делается в эти дни, это преступление.

Николай СВАНИДЗЕ, ведущий:

- В этих событиях слишком различны поводы для их разгорания. Но то, что пожары вспыхивают, понятно: прежде империя гасила национальные противоречия, а сейчас? Это может полыхнуть и дальше. Многое зависит от степени силы влияния и здравого смысла России. Будем сильны и разумны, поспособствуем сглаживанию конфликтов.

Александр МИХАЙЛЕНКО, завкафедрой Института права и нацбезопасности РАНХиГС:

- Думаю, что нет. У нас не очень точное понимание ситуации в мире. Даже в концепции внешней политики, где ставится вопрос о поддержании стабильности, благостная картина. Но никакой стабильности нет! Возникает новый миропорядок. А предыдущие миропорядки складывались в результате войн!

Александр ЖИЛИН, Центр изучения общественных прикладных проблем:

- К сожалению, это не случайность. Только в Белоруссии чуть стабилизируется, начинается Карабах. Киргизия усугубила Карабах, и это все звенья одной цепи. Так идут сетецентрические войны, которые организовывают англосаксы. Мы должны быть готовы к тому, что это и Крыма может коснуться.