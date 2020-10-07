Нобелевская премия 2020 года по химии присуждена за вмешательство в дела Господа Бога

Нынешние Нобелевские лауреаты в области химии: богини в некотором смысле Фото: REUTERS

Продолжается Нобелевская неделя. Уже известны ученые, ставшие лучшими из лучших в области медицины и физики. Сегодня 7 октября Королевская шведская академия наук (Royal Swedish Academy of Sciences) назвала лауреатов Нобелевской премии 2020 года по химии. Ими стали генетики - Эммануэль Шарпантье (Emmanuelle Charpentier) и Дженифер Дудна (Jennifer Doudna).

Женщин-ученых отметили «за развития метода редактирования генома» - конкретно за создание так называемых генетических ножниц CRISPR/Cas9 и самого метода, который позволяет вырезать из ДНК отдельные участки и вставлять их в другие места ДНК. Что открыло перед человечеством потрясающие – почти божественные – перспективы: от лечения наследственных заболеваний – до изменения людей. В лучшую сторону, конечно.