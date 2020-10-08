Природа смеха

Так вот ты какая - рыба моей мечты! Фото: © Arturo Telle Thiemann/Comedy Wildlife Photo Awards 2020

Объявлены финалисты одного из престижнейших мировых конкурсов - Comedy Wildlife Photography Awards 2020. Победителя назовут только в конце октября, однако уже можно любоваться лучшими работами.

Крыла-а-атые макаки летят, летят, летя-я-ят! Фото: © Thomas Vijayan/Comedy Wildlife Photo Awards 2020

«Мыслитель». Согласитесь, что-то роденовское в этом есть. Фото: © Marcus Westberg/Comedy Wildlife Photo Awards 2020

В прошлом году жюри заявляло, что получило самую удивительную подборку снимков за все годы. И оказалось не право, поскольку в этом году перед судьями встала еще более непростая задача: «Мы были ошеломлены количеством заявок и такого высокого качества, и теперь придется многие часы потратить на просеивание, оценку и выбор лучших из лучших».

«Мама, ну зачем эти нежности, я уже большой!». Фото: © Max Teo/Comedy Wildlife Photo Awards 2020

«Фотобомба от жирафа». Сколько раз в человеческом мире во время съемки обязательно кто-то влезет в кадр. В животном мире так же. Фото: © Brigitte Alcalay Marcone/Comedy Wildlife Photo Awards 2020

Да, выбирать будет непросто. Но зато весело. Ведь на эти фотографии без улыбки не взглянешь. А мы выбрали для вас самые смешные. Посмотрим, совпадет ли наш выбор с мнением профессионального жюри.

«Ты пока колесо отвинти, а я за магнитолой». Медвежата на этом снимке так похожи на молодых гопников «с раёна». Фото: (C)2020 kay kotzian all rights reserved

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Дорогие друзья! У «Комсомольской правды» тоже есть свой конкурс - «Фотоохотники». Если у вас тоже есть хорошее фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы с пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.