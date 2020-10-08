«Умный город» - битва IT-команд

Туристический смарт-киоск в городе-курорте Железноводске. Фото предоставлено Минстроем России.

Российские города получат средства федерального бюджета на внедрение и развитие «умных» технологий: в октябре Минстрой России назовет победителей в новой номинации конкурса «Лучшая муниципальная практика», созданной для поддержки цифровизации муниципалитетов. За победу в категории «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений» администрации городов-лауреатов могут выиграть до 75 млн рублей. Обратим внимание, что победителями станут только те органы местного самоуправления, которые представили не прототип, не идею, а уже воплощенные в жизнь проекты цифровизации городского хозяйства.

Новый этап

К проектам-участникам предъявляется еще несколько требований. Что такое «умные» города? По сути, «ум» населенного пункта заключается не в конкретной технологии или платформе. Это подход к решению городских проблем и проблем горожан с помощью технологий, концепция, по которой город адаптирован под потребности его жителей, а они принимают участие в управлении. Поэтому решение, которое представляют муниципалитеты на конкурс, должно, во-первых, соотноситься с национальными проектами и стратегией развития муниципалитета, а во-вторых, способствовать решению конкретных проблем горожан. Еще необходимо, чтобы кейс был масштабируемым, а также работал с другими информационно-коммуникационными системами.

Отбор проектов по номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений» станет еще одним стимулом для внедрения «умных» технологий - в дополнение к действующему ведомственному проекту Минстроя «Умный город». Проект был запущен в 2018 году для того, чтобы способствовать широкому распространению информационных систем и новых технологий во всех отраслях городов. Сегодня его участниками являются уже 209 городов.

Другой новый не менее важный инструмент - индекс цифровизации городского хозяйства «IQ город», который Минстрой представил в марте этого года. Он рассчитывается сразу по 47 показателям и позволяет определять уровень цифровизации городского хозяйства. Лидерами индекса стали Москва (в категории крупнейших городов), Химки (среди крупных), Реутов (из числа больших городов) и Дубна (в категории административных центров и пилотных городов).

«Индекс «IQ городов» позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений «Умного города», выявлять перспективные направления их дальнейшего развития. То есть, по сути, важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменений от года к году», - уточнил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Публичный Wi-Fi

Сама обстановка в мире способствует внедрению цифровизации: период самоизоляции, как ни странно, принес положительный опыт с точки зрения цифровизации российских городов.

Например, самоизолировавшись, жители перестали ходить в расчетные центры, банки, из-за чего наблюдалось резкое снижение платежей со стороны населения. Но решением этой проблемы ЖКХ стала популяризация онлайн-платежей.

«Мы запустили программу вместе с Почтой России, оператором ГИС ЖКХ, чтобы можно было провести оплату через систему, рассказывали гражданам, что можно использовать банки, кабинеты управляющих и ресурсоснабжающих организаций, - сообщил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. - В мае и июне платежи восстановились, и это позволило нам продолжить работу по подготовке к зиме, сейчас мы идем даже быстрее, чем в прошлом году».

Вторая сфера, в которой уже происходит переход в сторону цифры, - это благоустройство. Одна из целей, зафиксированных в федпроекте «Формирование комфортной городской среды», - это увеличение доли граждан, принимающих участие в вопросах благоустройства, до 30% к 2024 году.

«Отдельно отмечу Конкурс малых городов и исторических поселений. Для его участников есть 100% требование - все заявки должны проходить общественное обсуждение, и, как мы увидели, для каждой из 301 заявки было проведено онлайн-голосование, а это между тем города с населением до 100 тыс. человек. Варианты были разные, вплоть до того что в мессенджерах создавали чаты и там принимали решение по проекту. И это прорыв, который произошел в том числе благодаря пандемии», - говорит Максим Егоров.

Новые тенденции дадут импульс муниципалитетам к повсеместному внедрению технологий, например, к запуску публичных городских сетей Wi-Fi.

КСТАТИ

Примеры проектов, представленных на конкурс:

Краснодарский край, Новороссийск: удобные городская среда и сервисы

Модернизация городского хозяйства в Новороссийске посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений была всесторонней. В городе поменялось освещение - были установлены энергосберегающие светильники с подключением автоматизированного диспетчерского контроля. Серьезно улучшена логистика и транспортная составляющая. Также для жителей и гостей города разработали мобильное приложение с информацией о маршрутах, мониторингом свободных парковочных мест, расположением основных достопримечательностей. Остановки общественного транспорта получили табло с расписанием в режиме реального времени, зарядные разъемы и круглосуточное видеонаблюдение. В органах местного самоуправления внедрили систему электронного документооборота, а для муниципальных служащих ввели оценку эффективности.

3D-модель ледового дворца цифрового двойника города Новомо-сковска Тульской области. Фото предоставлено Минстроем России.

Тульская область, Новомосковск: цифровой двойник

В Новомосковске развитие системы повседневного управления городским хозяйством привело к необходимости объединения различных подсистем с минимальными затратами муниципального бюджета. Для этого был разработан цифровой двойник, связующее звено внутренних структур города: водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, загруженности дорог, с мониторингом экологического состояния, организацией комплексной безопасности, в котором общая картина города и процессы обмена информацией между различными структурами более наглядны и эффективны. Всего задействованы 16 направлений. В числе конкретных, практических решений для жителей города, - «умный» домофон, который при распознавании ключа может информировать, например, о нарушениях подачи коммунальных ресурсов, «умный» переход, который предупреждает водителей о приближении пешехода.

Ставропольский край, Железноводск: 35 модулей управления

Железноводск стал первым российским «умным» городом-курортом. Цифровизация прошла сразу в нескольких областях - городском управлении, туризме, логистике, ЖКХ, безопасности. Так, была запущена интеграционная цифровая платформа управления ресурсами и сервисами «Умный город» с 35 модулями: с ее помощью муниципальные службы, к примеру, в режиме реального времени могут управлять городом и получать всю возможную статистику - от сводок погоды до расхода минеральной воды в бюветах. С помощью новых сервисов жители могут узнать, через сколько минут придет следующий автобус, посмотреть график уборки территорий, сообщить о проблемной ситуации и проконтролировать ее решение. Туристам же теперь доступен полноценный мобильный гид и туристический онлайн-портал.