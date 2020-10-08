Компьютер вам в помощь!

Благодаря «умному помощнику» у пенсионеров появилось общение, много друзей в социальных сетях, они могут самостоятельно записаться к врачу или оплатить услуги ЖКХ. Фото: Shutterstock

«КП» собрала жизненные примеры того, какие горизонты открывает для старшего поколения компьютерная грамотность.

«Не поддаться унынию во время самоизоляции»

Заболеваемость коронавирусной инфекцией во всем мире и в нашей стране растет. Как отметил в недавнем выступлении главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, людям старше 65 лет, особенно с хроническими заболеваниями, сейчас желательно пореже бывать в людных местах и побольше времени проводить дома. Не чувствовать себя одиноким, оторванным от внешнего мира и беспомощным может эффективно помочь интернет.

Пенсионерка из Ростова-на-Дону Эльвира Недоморацкова в декабре 2019 года, незадолго до начала эпидемии COVID-19, прошла обучение на факультете «Компьютерная грамотность» в рамках Университета третьего возраста. Это одно из направлений национального проекта «Демография», организованное районным центром социального обслуживания населения в рамках программы активного долголетия.

Когда весной в России распространение ковидной инфекции стало набирать темп, ростовским пенсионерам, как и пожилым людям в других регионах страны, было рекомендовано ограничить живое общение с родными и друзьями. Для многих это стало бы непростым психологическим испытанием, если бы не интернет, отмечают специалисты. Находясь в «домашнем заточении», именно с помощью компьютерных технологий люди могли сохранять активную связь с внешним миром, возможность общаться, реализовывать свои творческие идеи.

- Никогда бы не подумала, что у компьютера и смартфона могут быть такие огромные возможности! - улыбается Эльвира Николаевна. Благодаря знаниям, полученным на компьютерных курсах, во время самоизоляции она активно делилась своими мыслями и впечатлениями на страничках в социальных сетях, что помогло приобрести новых друзей и знакомых. Также женщина стала помогать приобщать своих сверстников к дистанционному общению, обучать людей старшего возраста пользованию гаджетами.

Не выходя из дома, Эльвира Николаевна научилась самостоятельно заказывать в интернет-магазинах продукты, лекарства и предметы первой необходимости, оплачивать квитанции за жилищно-коммунальные услуги в онлайн-приложениях. Словом, вынужденное затворничество благодаря компьютерным технологиям фактически стало шагом в новую жизнь, которую цифровые возможности позволяют сделать комфортнее, ярче и увлекательнее.

«Помощник на пути к успеху»

Анжела Остальцева из Таганрога пошла на курсы компьютерной грамотности при городском центре социального обслуживания, чтобы, по ее словам, «не доставать своих родных» (до этого к ним часто приходилось обращаться с просьбами сделать что-то с помощью компьютера).

- Освоив интернет, я зарегистрировалась в Одноклассниках и нашла подругу детства, которую не видела 45 лет! - рассказывает женщина. - Сейчас осваиваю работу с государственными сайтами: портал госуслуг, ГИС ЖКХ, сайт Пенсионного фонда и т. п.

Кроме положительных эмоций и удобств, компьютерная грамотность помогла Анжеле Остальцевой в развитии своего дела. «Вместе с детьми я открыла страничку в Инстаграме и продаю авторские вязаные сумки. Каждая моя работа не похожа на другие, что особенно любят и ценят женщины, желающие всегда оставаться модными и неповторимыми», - гордится Анжела Николаевна. Также она воспользовалась сайтом бесплатных объявлений и набрала учеников на авторские курсы кройки и шитья. «Возможности интернета безграничны, и я не устану учиться новому и развивать свой бизнес», - говорит энергичная представительница старшего поколения.

Национальный проект Демография.

Освоить интернет для составления родословной

- Знакомство с компьютером помогает пенсионерам ориентироваться в современном мире, поддерживать и открывать новые возможности для общения, облегчает решение бытовых вопросов, возвращает к активному образу жизни. Это как раз соответствует целям федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», - рассказывают специалисты по обучению пенсионеров азам компьютерной грамотности из города Петрозаводска (Республика Карелия). Занятия проходят ежедневно в течение двух недель. Учеба организована с соблюдением требований эпидемиологической безопасности.

Самой старшей слушательнице курсов - Октябрине Клевиной - 90 лет. В прошлом году она специально приезжала из Сегежи в Петрозаводск, чтобы пройти обучение.

- Я пользуюсь скайпом, чтобы общаться с родственниками, в карты люблю играть на компьютере, - говорит Октябрина Васильевна. - Купила ноутбук несколько лет назад. Что-то освоила сама и решила приехать учиться в Петрозаводск. Занятия мне очень нравятся. Сначала нам объясняют, мы записываем, а потом все отрабатываем на практике.

Пенсионерка серьезно занимается составлением родословной, и компьютер ей в этом очень помогает.

Слушатели курсов также участвуют в чемпионате по компьютерному многоборью, который ежегодно проводится в России. В 2020 году карельская пенсионерка из Пряжи Наталья Пронина стала серебряным призером Всероссийского чемпионата, заняв призовые места в нескольких номинациях.

«Жизнь заиграла новыми красками»

В городе Новоалтайске (Алтайский край) организованы курсы для пенсионеров по программе «Занятия по обучению навыкам компьютерной грамотности». Специалисты знакомят граждан старшего возраста с устройством персонального компьютера, программой Microsoft Office Word, интернет-браузерами, помогают организовать досуг с помощью интернет-сервисов (покупка билетов онлайн, экскурсии онлайн), учат самостоятельно использовать компьютер для решения бытовых вопросов (талоны к врачу, оплата связи, оплата ЖКУ) и т. д.

Один из «молодых» студентов, Алексей Тюменёв, делится своими впечатлениями от прохождения программы по обучению компьютерной грамотности: «Мне 66 лет. И уже не представляю, как можно было жить без компьютера. Появилось общение, много друзей в социальных сетях, теперь я самостоятельно могу записаться к врачу или оплатить услуги ЖКХ. В общем, жизнь заиграла новыми красками!»

СПРАВКА «КП»

Чтобы формировать благоприятную среду, способствующую активному долголетию, преодолеть негативные стереотипы о старости и дискриминацию по отношению к людям старшего возраста, в России реализуется федеральный проект «Старшее поколение», который входит в глобальный национальный проект «Демография». Во всех регионах страны разрабатываются и действуют программы, направленные на укрепление физического и ментального здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.

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Куда обращаться, чтобы овладеть полезными навыками

Бесплатные занятия для обучения навыкам компьютерной грамотности, как правило, организуют центры социального обслуживания населения.

Также можно обратиться за справкой, есть ли такие занятия по вашему месту жительства, в отделение Пенсионного фонда или в городскую (районную) администрацию.