Рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан с несоблюдением масочного режима

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стремительное увеличение заболевших коронавирусом в Москве связано с тотальным несоблюдением масочного режима. Люди не используют маски в автобусах, метро, магазинах, в кинотеатрах. Из-за несоблюдения горожанами эпидемических мер, коек для заболевших может не хватить. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

- На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы. Но давайте будем откровенны, коек всегда конечное количество. И сколько бы мы их не разворачивали, им когда-то придет конец, - сказала Анастасия Ракова.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Также она напомнила, что весной были перепрофилированы места в столичных клиниках для создания коечного фонда, из-за этого временно была приостановлено оказание плановой медицинской помощи. На днях были открыты резервные госпитали и при необходимости есть еще два – в торговом центре «Москва» и на ВДНХ. К тому же идет проработка создания госпиталей на базе павильонов, которые можно будет использовать около 10 лет.

Напомним, ранее об осложнении ситуации с коронавирусом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он принял дополнительные меры контроля за ранее принятыми решениями. В частности, с 6 октября все предприятия и организации должны каждую неделю информировать власти города о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу.

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