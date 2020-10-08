Все о масках и респираторах для защиты от коронавируса: как выбрать, насколько защищают, когда менять и поможет ли дезинфекция

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ТАК РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ?

В Интернете на этот счет море противоречивой информации. Появилось даже целое движение антимасочников, которые утверждают, что повязка на лице ни что иное, как «намордник для ограничения наших прав и свобод». Для таких ковид-диссидентов некоторые врачи, выхаживающие в реанимациях тяжелых больных с коронавирусом, даже выступили с предложением организовать экскурсии в «красную зону». Без маски, естественно — чего бояться?!

А если серьезно, то ответ однозначный: да, маски и респираторы дают защиту от коронавируса. Как, кстати, и от гуляющих сейчас риновирусов, аденовирусов, прочих возбудителей ОРВИ и вируса гриппа. При этом надо понимать, что степень защиты может очень ощутимо различаться. Она зависит от типа изделия, которое вы выберете.

БУДЬ В КУРСЕ

Три самых частых вопроса

1. На что ориентироваться при выборе?

- В первую очередь на ситуацию, для которой вам нужно средство защиты (см. ниже инфографику. - Ред.), - поясняет специалист-консультант интернет-магазина «MASKIEST» Ирина Микина. - Если вам предстоит долго находиться в маске или респираторе, обратите внимание на клапан выдоха: он облегчает дыхание. И даже может немного продлить срок службы респиратора, поскольку выдыхаемый воздух не будет так активно повышать влажность внутри изделия. Но важно иметь ввиду: клапан не фильтрует воздух на выдохе. Если человек в таком респираторе сам болен, то есть риск заражения других лиц, не надевших маски или респираторы.

- Безусловно, нужно обращать внимание на качество. Если вам привезли заказанные респираторы, советую прежде всего убедиться в адекватной маркировке, - говорит научно-медицинский просветитель, врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов. - Она выглядит так:

название бренда — класс защиты (см. в инфографике) – кратность использования (R — многоразовое, NR - одноразовое изделие).

Пример: BRANDNAME KN95 R D. Буква «D» в конце означает возможность работы в сильно запыленных условиях, но для ковидных целей это не важно. Если вам привозят изделие, на котором просто N95 или FFP2 пропечатано - возвращайте. Если швы расходятся и нитки торчат во все стороны - туда же. Если клапан выдоха направлен вверх - туда же. Ну и т.д. Оценивайте респиратор как любое другое изделие, он должен быть сделан качественно и оформлен как положено.

Маска KN95.

2. Можно ли использовать повторно?

Ориентируйтесь на инструкцию, советуют специалисты.

- Если в инструкции написано, что респиратор одноразовый, но рассчитан на 6 — 8 часов работы, значит, вы можете надеть его несколько раз, но в общей сложности в рамках указанного срока, - поясняет Ирина Микина.

- Все лайфхаки с кипячением, вымораживанием, купанием респиратора в спирте – это пустая трата времени. Чувствительный к воздействиям фильтр портится, и вы многократно снижаете степень защиты, это подтверждено исследованиями, – подчеркивает Алексей Водовозов.

3. Как понять, что респиратор пора менять?

Для одноразовой маски предельный срок ношения — два часа. О том, что забились фильтры респиратора, обычно сигналит появление трудностей при дыхании — дышать в нем становится ощутимо сложнее, чем при надевании в первый раз, говорит Ирина Микина.

Фото: Рушан КАЮМОВ

ВМЕСТО ВЫВОДА

Советы врачей и технологов

Все опрошенные нами эксперты склоняются к мнению: сейчас, когда количество заражений коронавирусом растет быстрыми темпами, для оптимальной защиты в людных местах лучше всего подходят респираторы 2-го класса защиты.

- На маркировке таких респираторов указывается класс FFP2 (европейский стандарт), либо P2 (австралийско-новозеландский стандарт), либо N95 (американский стандарт), либо KN95 (китайский стандарт). Остальное - на вкус и цвет, - говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов.

- Кроме людных мест респираторы 2-го класса защиты желательно использовать, например, в офисе, если у коллег есть признаки ОРВИ и расстояние между вашими рабочими столами меньше 1,5 — 2 метров, - добавляет специалист-консультант интернет-магазина «MASKIEST» Артем Гузаиров. - Если же вы ухаживаете за больным членом семьи или другим человеком, уже заболевшим коронавирусом, то лучший вариант для защиты — обоим на время контакта надеть респираторы 3-го класса (FFP 3).

В любом случае, в том числе если у вас нет финансовой возможности покупать респираторы для ежедневного ношения, даже самая простая маска лучше, чем ее отсутствие, подчеркивают специалисты. Как минимум она задержит часть капель с вирусными частицами, что облегчит организму борьбу с инфекцией.

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