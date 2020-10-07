Протесты в Белоруссии, последние новости на 7 октября 2020: что сейчас происходит в Республике

Фото: Иван ИВАНОВ

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Лукашенко с членами Правительства обсудил перспективы развития целлюлозно-бумажной промышленности. «В процессе выборов многие «свядомые» кричали: «Даешь реформы!» Вот реформы — надо развивать производство. Научились делать бумагу, надо идти дальше. Давайте сделаем тот же картон».

Палата представителей еще 2 октября открыла сбор предложений по поправкам в Конституцию. Белорусы прислали уже около 350 предложений.

ОППОЗИЦИЯ

Светлана Тихановская сегодня встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Беседа продолжалась 45 минут. Тихановская рассказала Меркель, что главная цель протестов — добиться перевыборов, а не борьба против России или в пользу Европы. «Народ жил под давлением — и терпеть его больше не намерен», - цитирует Светлану ее телеграмм-канал. В подарок Меркель она привезла красно-белый зонт и книгу об истории Белоруссии. Что сказала Тихановской Меркель не сообщается. Встреча прошла без камер.

Опубликовано видео, которое Мария Колесникова записала заранее, на случай своего ареста. «Если вы смотрите это видео, значит меня арестовали», - с этих слов начинается обращение. Своим сторонникам она обрисовала план действий «долбить власть всеми законными средствами».

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

Послы европейских стран покидают Минск «для консультаций». Белоруссию покинули представители ФРГ, Польши и Литвы.

Украина не намерена разрывать дипломатические отношения с Белоруссией, хотя они и «поставлены пока на паузу».

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб рассказал, что члены белорусского правительства приезжали в Лондон или имели финансовые интересы в Британии.

Глава Евросовета Шарль Мишель завил, что санкции против Лукашенко всего лишь один из механизмов европейской политики.

И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

Вот уже скоро месяц, как на границе Бларуси и Евросоюза сохраняются огромные автомобильные очереди. Самые большие пробки на со стороны Литвы. Все это происходит по причине усиления контроля белорусской таможни.

В Минске студенты МГЛУ вышли на акцию протеста с бело-красно-белыми флагами в руках.

Выкрикивая политический лозунг «Живе Беларусь» сидели на крыльце своего вуза студенты БГУИРа. Неизвестный в маске снимал происходящее.

В Гомеле прошел суд на редактором «Сильных новостей» Анной Якштас. За участие в несанкционированных акция протеста Суд приговорит ее к штрафу, арестовать не мог, так как у Анны двое детей. Виноватой журналист себя не признала, заявив что на указанном мероприятии выполняла свой профессиональный долг. Еще одного сотрудника издания — журналиста Надежду Пужинскую арестовали за тоже самое на 14 суток.

За участие в акциях протеста суд Минска оштрафовал заведующую отделением РНПЦ (Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии) Инессу Доронину.

Преподаватель БГМУ Артем Зятиков, ранее снявшийся в видеообращении в поддержку студентов, вышедших на митинги, сегодня написал заявление на увольнение. Объяснил, что его об этом настоятельно попросили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Светлана Алексиевич заявила о «переодетых русских солдатах» в Белоруссии

Нобелевская лауреатка и почетный член «Координационного совета» белорусского протеста тайно бежала с Родины, чтобы за Родину бороться. По своему (подробности)