Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 7 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Житель Степанакерта у пострадавших зданий города. Фото: REUTERS

Противоборствующие стороны продолжают делить долины и горы Карабаха. В ход идут переговоры с Турцией и Россией, провокации, обстрелы, демонстрация силы. Но никакого плана урегулирования конфликта у сторон пока нет. Есть только усталость от неимоверного напряжения и обоюдные требования, которые никому не нравятся.

АЗЕРБАЙДЖАН ПОКАЗАЛ ТРОФЕИ

"Армянские вооруженные силы подверг обстрелу Евлахский, Геранбойский и Бейлаганский районы Азербайджана", - сообщает Минобороны Азербайджана.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту. По ее итогам азербайджанские военные опубликовали фотографии свидетельства своих успешных действий: видеозапись захваченного поста армянских вооруженных сил и завоеванных трофеев. На фотографиях какие-то покореженные грузовики. И все.

"Кроме того, в направлении Агдере и Муровдага уничтожено несколько постов противника, эти высоты взяты под контроль азербайджанской армии", - добавили представители азербайджанской армии.

АРМЕНИЯ ГОТОВА К ПЕРЕГОВОРАМ

Пока президент непризнанной Республики Арцах (Нагорный Карабах) Араик Арутюнян в социальных сетях призывал страны Ближнего Востока к формированию новой антитеррористической коалиции против Баку и Анкары, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил сделать "уступки по Нагорному Карабаху". Чем привлек к себе внимание прессы.

"Армения готова пойти на уступки по Нагорному Карабаху при условии, если на них пойдет и азербайджанская сторона. Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимности. Нагорный Карабах и Армения уже готовы к ним", - заявил Пашинян одному из иностранных агентств.

При этом Пашинян отметил, что Россия не отказывала Армении в помощи, и если она потребуется, то будет получена.

ТЕГЕРАН СПРОСИЛ БАКУ

Заявления Нагорного Карабаха о появившихся в горах джихадистах обеспокоило даже руководство Ирана.

Президент Ирана Хасан Роухани позвонил Ильхаму Алиеву и попросил рассказать ему, что там происходит у него на границе.

"Хасан Роухани выразил обеспокоенность своей страны продолжением вооруженного противостояния на армяно-азербайджанской линии соприкосновения и выразил надежду на скорейшее мирное урегулирование конфликта", - говорится в информации на официальном сайте главы Азербайджанского государства.

В социальных сетях в это время появились фотографии премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с командным составом армии Нагорного Карабаха. Военные обсудили оперативную обстановку и "план ликвидации нового террористического очага, возникающего в регионе".

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. В результате в Нагорном Карабахе и Азербайджане рвутся снаряды, мины, ракеты, с неба на объекты нападают дроны. Разрушены тысячи домов, уничтожены сотни единиц военной техники, счет погибшим и раненым идет на сотни.

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