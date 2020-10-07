«Просто бомба»: Знойная Настя Каменских в бикини проводила бабье лето

Настя Каменских. Фото: Инстаграм.

Настя Каменских похудела почти на десять килограммов – и с тех пор не забывает похвастаться перед поклонниками своей постройневшей фигурой. Новый снимок певицы в бикини вновь порадовал фолловеров 33-летней красотки. На фото Настя позирует в купальнике с анималистичным принтом, повернувшись к камере своей самой выигрышной частью тела – аппетитной «пятой точкой». «Потап снял!», - смекнули поклонники артистки. И действительно, кто как не муж мог сфотографировать ее с такой любовью.

«Просто бомба», «Секси как всегда», «Настя, лето-то кончилось, прикройся уже», «Ну и что? Она провожает бабье лето!», - пишут фолловеры в комментариях.

Потап и Настя Каменских вместе уже 11 лет, но поженились артисты только в прошлом году. Несмотря на длительные отношения, в их браке по-прежнему кипит страсть. Потап не скрывает: он без ума от своей красавицы жены. В интервью на YouTube-канале украинской телеведущей Маши Ефросининой он рассказал, как им с Настей удается так долго поддерживать пылкие чувства. Когда Потап и Настя начали встречаться, артист был несвободен. Запретный плод сладок – и влюбленные старались насладиться друг другом при любой возможности.

- У нас было везде: в самолете, гримерке, в ресторане во время деловой встречи. Бывало, в гастрольном автобусе нам говорят: ''Ребята, пожалуйста, прекратите, уже весь автобус вас слышит!» Мы очень страстные любовники, - поведал Потап.

Счастливый супруг признается, что его жена вызывает в нем совершено особенные чувства. Она постоянно заводит его, и это помогает им сохранять любовь долгие годы.

- Настя вызывает у меня такие чувства, что я не могу остановиться. Иногда мы днями не выходим из номера отеля, - рассказал во время интервью продюсер.

Потап и Настя долго прятали свои отношения, так как артист был женат на Ирине Горовой. В 2008 году она родила артисту сына Андрея. Потап разошелся с женой около четырех лет назад, но бывшие супруги продолжали работать вместе. Во всех интервью Настя отрицала, что влюблена в своего коллегу по сцене. Даже свою свадьбу артисты хотели отпраздновать в обстановке строгой секретности. Пара устроила праздник по случаю своего бракосочетания 23 мая прошлого года в Киеве. На свадьбу Потапа и Насти приехали все их друзья и многие звездные коллеги.