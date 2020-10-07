Развенчан миф о потере интереса к сексу у женщин после сорока

Исследование показало, что женщины, становясь старше, продолжают ценить секс и заниматься им Фото: Shutterstock

В обществе существует устойчивый стереотип, согласно которому женщины в возрасте 40+ теряют интерес к интимной стороне жизни. Так же думало и большинство ученых. Но лишь до исследования, которое они начали проводить 15 лет назад.

На одном из профильных конгрессов, только что закончившемся в США, сексологи представили его результаты, заявив, что представительницы прекрасной половины человечества, преодолев 40-летний возрастной рубеж, не только продолжают активно заниматься сексом, но и открыто говорят о своих желаниях с партнерами.

- Исследование показало, что женщины, становясь старше, продолжают ценить секс и заниматься им, - рассказала сексолог Стефани Фобион. – Эти выводы предоставляют ценную информацию для медработников, которые в противном случае продолжали бы относить снижение сексуального влечения женщины к признакам старения, не оказывая, в случае необходимости, помощь.

Фундаментальное исследование, проведенное в разных странах мира, показало, что лишь менее четверти опрошенных женщин действительно со временем теряют интересе к половой близости. Столько же заявили, что секс остается важным и в 40, и в 50, и в 60 лет.

- Конечно, это уже другая близость, нежели в молодости, но, если люди приятны друг другу, то ощущения будут ничуть не хуже, - подчеркнула Фобион.

Есть еще один фактор, который влияет на уровень эстрогена в крови – это раса и этническая принадлежность. Африканки подтвердили, что для них секс после сорока также важен, как и в 20 лет. Японки и китаянки наоборот говорили о своей большей активности в молодом возрасте. Но ученые доказали, что это связано исключительно с социокультурными факторами, а не с какими-либо биологическими особенностями.

Врачи и ученые также напомнили, что немаловажное значение для качественного секса играют факторы физического и психологического состояния. Поэтому они рекомендуют всем женщинам в мире правильно питаться, заниматься спортом, принимать витамины, следить за своим здоровьем и не нервничать понапрасну.