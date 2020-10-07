Вениамин Кондратьев рассказал, какие проблемы Кубани будет решать в первую очередь

Вениамин Кондратьев пошел на второй срок после того, как получил поддержку 83,64% избирателей Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев официально вступил в должность главы Краснодарского края две недели назад, получив на выборах поддержку большинства избирателей (ему отдали 83,64% голосов). Новый пятилетний срок совпал с непростым периодом - пандемия коронавируса внесла коррективы во многие планы. Впервые после переизбрания губернатор рассказал (https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/553974/), каким он видит будущее Кубани, и какие задачи собирается решать в первую очередь.

- Буду продолжать взятый ранее курс, опираясь прежде всего на мнение жителей и их наказы. Но сегодня у нас уже другие темпы экономического развития, бюджет значительно вырос, поэтому и задачи на эти пять лет ставим более амбициозные и масштабные, - отметил губернатор.

Глава Кубани пообещал, что большая часть бюджетных средств будет как и прежде направляться на социальную сферу. Среди первоочередных задач Вениамин Кондратьев называет развитие современного здравоохранения и строительство в Краснодаре крупного медицинского кластера. При этом создание качественной медицины невозможно без одновременного решения социальных проблем врачей.

Губернатор уверен: создание современной качественной медицины невозможно без решения социальных проблем врачей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Новое оборудование само по себе без врача лечить не сможет. А что нужно молодому специалисту? Жилье. И в этом году на покупку квартир для медиков выделяем 200 млн рублей, - рассказал губернатор. - Помимо этого, компенсируем расходы по аренде жилья.

Кубань принимает активное участие в федеральных программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В крае создаются комфортные условия для работы медиков, особенно пристальное внимание уделяется развитию медицины на селе.

- Мы строим новые современные офисы врачей общей практики в станицах и хуторах — за пять лет их количество увеличилось на 50%. С прошлого года все районные больницы переданы в собственность края — это позволило нам ускорить все бюрократические процедуры, чтобы быстрее делать ремонты, - подчеркивает губернатор.

В этом году краевой бюджет выделил на реконструкцию больниц и поликлиник в два раза больше средств, чем в прошлом - 1,7 млрд рублей. На эти средства будут отремонтированы 40 медицинских учреждений.

Среди ключевых отраслей глава Кубани называет АПК, промышленность, туризм и строительство. В агрокомплексе регион в первую очередь собирается помогать предприятиям малого и среднего бизнеса.

– Фермеры для АПК — подушка безопасности, - считает Кондратьев. - У нас богатейшие традиции фермерства, и мы сегодня должны формировать новые династии. Когда молодежь видит, что здесь их бизнес будет успешным, что власть готова помогать, у них вряд ли возникнет мысль куда-то уехать.

В этом году курорты Краснодарского края прошли проверку на прочность. Несмотря на то, что из-за пандемии туристический сезон в регионе начался только в июне, этим летом Кубань посетило рекордное число туристов. При этом наплыв гостей обнажил и главные коммунальные проблемы, прежде всего — с водоснабжением.

В этом году курорты Кубани приняли рекордное число гостей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Мы начали масштабную реконструкцию трех основных водопроводов на побережье - к 2024 году фактически заново отстроим магистральную систему, - рассказал Кондратьев.

Вместе с тем, как признает губернатор, в некоторых муниципалитетах одной только заменой сетей проблему не решить. Например, в Геленджике давно необходимы новые источники воды. Для этого нужно изыскивать и осваивать новые месторождения.

- Это огромные средства, - подчеркнул губернатор. - И это проблема не только нашего региона, поэтому мы обратились с предложением к председателю правительства включить создание инженерной инфраструктуры в готовящийся национальный проект по развитию туризма.