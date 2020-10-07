Начальник генштаба подарил Путину на день рождения успешный пуск «Циркона»

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Начальник генштаба Валерий Герасимов сделал Владимиру Путину подарок к дню рождения - доложил об успешных стрельбах гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта корабля.

- Вчера в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в рамках лётных испытаний впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море, - доложил Герасимов. - Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель. Дальность полёта ракеты составила 450 километров, максимальная высота – 28 километров. Время полёта – четыре с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов.

Глава генштаба заявил, что после завершения испытаний комплексом «Циркон» будут оснащены подводные лодки и корабли.

- Работа над «Цирконом» - большое событие не только в жизни всей страны, поскольку оснащение наших вооружённых сил новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства, - поблагодарил за работу Путин и конструкторов, и военных. - За этой работой огромный труд наших учёных, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов. Хочу выразить надежду, что и дальше все специалисты, вовлечённые в перевооружение российской армии, будут работать так же эффективно.