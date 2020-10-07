Футболистов Джикию и Гилерме посадили на карантин

Футболиста Георгия Джикию посадили на карантин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Телеграм» сборной России по футболу накануне контрольного матча со Швецией сообщает тревожные новости.

«По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гилерме получены сомнительные результаты тестов. В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займёт некоторое время».

Штаб сборной отмечает, что болезнь проходит бессимптомно, и футболисты чувствуют себя хорошо. При этом Джикия и Гилерме изолированы, и их будут проверять в ежедневном режиме. Вся остальные игроки и тренеры прошли дополнительное тестирование, все результаты отрицательные.

Таким образом, в ближайших матчах сборной - со шведами (8 октября, 19:15) и двух играх Лиги наций против Турции (11 октября, 21:45) и Венгрии (14 октября, 21:45) – Джикия и Гилерме играть не будут.

Напомним, что несколько игроков в нынешнем составе сборной уже переболели коронавирусом. Спартаковцы Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин подхватили заразу еще в мае. Сообщалось, что летом инфекцию перенес и форвард «Динамо» Николай Комличенко.