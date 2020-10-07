Кандидатов в вице-президенты США разделят прозрачным щитом на дебатах

Камала Харрис и Майкл Пенс будут разделены прозрачным пластиковым щитом.
Фото: REUTERS
В ходе единственного раунда дебатов, намеченных на сегодня, кандидаты в вице-президенты США Камала Харрис и Майкл Пенс будут разделены прозрачным пластиковым щитом. Такое решение приняла непартийная некоммерческая комиссия по организации дебатов после консультаций с экспертами по коронавирусу.
По результатом последних тестирований, Харрис и Пенс не заражены коронавирусом, но у ряда сотрудников Белого дома болезнь выявлена.
Камала Харрис
Фото: REUTERS
В качестве дополнительных мер безопасности количество присутствующих на дебатах зрителей ограничат, всех их обяжут пройти тестирование и надеть маски.
По мнению специалистов, плексигласовый щит и расстояние в 3,6 метра друг от друга надежно уберегут кандидатов от возможного заражения опасной инфекцией во время дебатов.
Майкл Пенс
Фото: REUTERS
Беспрецедентные меры безопасности предпринимаются после того, как вскоре после дебатов с Байденом у Трампа был обнаружен коронавирус. На данный момент президент США выписан из госпиталя и вернулся в Белый дом, где для работы ему подготовлены временные кабинеты.
После выписки Трамп заявил, что чувствует себя хорошо и намерен принять участие в следующих дебатах со своим оппонентом, запланированных на 15 октября в Майами.