Кандидатов в вице-президенты США разделят прозрачным щитом на дебатах

Камала Харрис и Майкл Пенс будут разделены прозрачным пластиковым щитом. Фото: REUTERS

В ходе единственного раунда дебатов, намеченных на сегодня, кандидаты в вице-президенты США Камала Харрис и Майкл Пенс будут разделены прозрачным пластиковым щитом. Такое решение приняла непартийная некоммерческая комиссия по организации дебатов после консультаций с экспертами по коронавирусу.

По результатом последних тестирований, Харрис и Пенс не заражены коронавирусом, но у ряда сотрудников Белого дома болезнь выявлена.

Камала Харрис Фото: REUTERS

В качестве дополнительных мер безопасности количество присутствующих на дебатах зрителей ограничат, всех их обяжут пройти тестирование и надеть маски.

По мнению специалистов, плексигласовый щит и расстояние в 3,6 метра друг от друга надежно уберегут кандидатов от возможного заражения опасной инфекцией во время дебатов.

Майкл Пенс Фото: REUTERS

Беспрецедентные меры безопасности предпринимаются после того, как вскоре после дебатов с Байденом у Трампа был обнаружен коронавирус. На данный момент президент США выписан из госпиталя и вернулся в Белый дом, где для работы ему подготовлены временные кабинеты.

После выписки Трамп заявил, что чувствует себя хорошо и намерен принять участие в следующих дебатах со своим оппонентом, запланированных на 15 октября в Майами.