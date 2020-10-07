Губернатор Ямала ужесточает контроль за соблюдением эпидемического режима в округе

Дмитрий Артюхов обратил внимание на точечную работу с людьми, которые имеют опасные заболевания – онкологию, диабет, а также избыточный вес. Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

По состоянию на 6 октября за сутки в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено 149 новых случаев заболевания коронавирсом. Основные очаги зафиксированы в Ноябрьске (35 случаев), Муравленко (25 случаев), Салехарде (24 случая). Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел заседание координационного совета по эпидемиологической ситуации в округе, в котором приняли участие глава регионального управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко, заместитель губернатора – руководитель окружного Оперштаба Татьяна Бучкова, директор департамента здравоохранения Сергей Новиков и главы муниципалитетов.

«Такие цифры по заболеваемости обуславливают несколько причин. Во-первых, массовое тестирование, - отметила главный санитарный врач округа. - Мы проводим очень много исследований, за счет этого выявляем бессимптомные случаи. Во-вторых, у жителей округа большая мотивированность обращаться в учреждения здравоохранения. Они знают, что им окажут своевременную помощь, проведут обследование и обеспечат бесплатными лекарствами».

Людмила Нечепуренко также сообщила, что в школах и детских садах округа не зафиксировано массового распространения коронавирусной инфекции. Есть отдельные случаи, когда классы или группы отправляются на карантин. По словам главы Роспотребнадзора, они не носят эпидемиологический характер.

В настоящее время в больницах округа на госпитализации находятся 606 пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. Директор департамента здравоохранения сообщил, что на сегодня в округе развернуто 664 койки. При этом есть большой резерв для создания дополнительных мест в случае необходимости.

В ходе заседания губернатор дал поручение главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдением правил эпидемиологической безопасности в общественном транспорте, магазинах и других местах массового пребывания людей. Также глава региона поставил задачу уделить особое внимание работе с жителями из категорий риска.

«Необходимо активизировать работу волонтеров акции «Мы вместе» с пожилыми людьми, для которых вирус особенно опасен. Нужно возвращать доставку продуктов и другую необходимую помощь в тех же объёмах, как это было весной и летом. Кроме того, важно точечно работать с людьми, которые имеют опасные заболевания – онкологию, диабет, а также избыточный вес. Они тяжелее всего переносят болезнь», - пояснил губернатор.

На заседании обсудили ситуацию с распространением ОРВИ. Людмила Нечепуренко отметила, что заболеваемость в округе снижается по сравнению с сентябрем этого года. Подвели также предварительные итоги вакцинации против гриппа. За первый этап кампании привито больше 58% детей и 41% взрослых от плана. В первую очередь, это группы риска – пожилые люди, беременные, граждане с хроническими заболеваниями, а также те, кто много контактирует с людьми на работе. Новая партия вакцины поступит в округ после 20 октября.