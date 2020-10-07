В Москве у курьера украли почти 100 тортов

Как объяснил потерпевший, он развозил заказы по столице и приехал в один из ТЦ на Головинском шоссе Фото: Shutterstock

В полицию обратился 34-летний водитель-экспедитор одной из крупных московских кондитерских Сергей В.* Мужчина рассказал оперативникам, что стал жертвой кражи. Как объяснил потерпевший, он развозил заказы по столице и приехал в один из ТЦ на Головинском шоссе. Припарковал свою рабочую машину, где находились заказанные сладости, проверил замок, закрыл и ушел в магазин оформлять накладные. Когда же Сергей вернулся к своему авто, то увидел, что замок взломан, а кабина с выпечкой пуста.

«Курьер сразу обратился в полицию. Прибывшие на место происшествия оперативники зафиксировали следы взлома замков рабочего автомобиля Hyundai Porter. Всего грабители смогли унести 96 коробок с тортами. Общий ущерб от действий воров сейчас устанавливается», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку. Оперативникам предстоит установить и задержать воров-сладкоежек, которые умудрились быстро и незаметно обокрасть кондитерский фургон и оставить почти сотню заказчиков без сладкого.

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