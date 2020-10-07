Крики, слезы, борьба: Тарзан встретился с любовницей перед камерами

Первая встреча бывших любовников попала на видео. Кадр из программы "Прямой эфир".

Почти месяц, как скандал в семье Наташи Королевой гремит на всю страну, бывшие любовники обращались друг к другу лишь удаленно. Неверный муж Сергей Глушко, он же Тарзан, записывал видео, угрожая Анастасии Шульженко божьей карой и обзывая "сущностью". А молодая актриса с телеэкранов кричала о своей любви и призывала стриптизера одуматься и вернуться к ней.

И вот наконец личная встреча все-таки состоялась: Шульженко явилась за кулисы московского ресторана, где Тарзан выступал со своим стриптиз-шоу. Кадры их неудачного свидания попали в распоряжение программы Андрея Малахова.

Анастасия проникла за кулисы шоу Тарзана. Кадр из программы "Прямой эфир".

- Сережа, ну поговори со мной! Я люблю тебя, честно. Пожалуйста, ну давай поговорим, я тебя очень прошу, - в слезах кричит Анастасия и кидается на экс-любовника.

Разгоряченный Тарзан в белой шелковой простыне на бедрах (это его непременный концертный костюм) и почему-то с бутылкой вина в руке пытается оттолкнуть бывшую подругу и безуспешно зовет охрану. В какой-то момент, устав от приставаний девушки, танцор толкает ее - и Анастасия падает на пол. Пока друзья-стриптизеры отвлекают незваную гостью, Глушко переодевается и молниеносно сбегает в машину. Догнать его Шульженко так и не удается.

Тарзану пришлось силой убирать настойчивую поклонницу. Кадр из программы "Прямой эфир".

Сама актриса после случившегося зла на Тарзана не держит. А вот ее адвокат намерен подать заявление в полицию.

- У Анастасии черепно-мозговая травма. И Тарзан толкнул ее специально, - рассказал kp.ru Вадим Лялин. - Это уголовная ответственность, статья 115 УК РФ " Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Стриптизер сбежал от бывшей подруги. Кадр из программы "Прямой эфир".

Таким образом, после неудачного свидания с экс-любовницей мужу Наташи Королевой грозит штраф, исправительные работы или даже арест на срок до четырех месяцев. Кстати, сама Шульженко тоже ходит под статьей - ее певица обвинила в краже драгоценностей из собственной квартиры, где неверный муж рискнул пойти на адюльтер.

- Завтра мы идем на допрос, это будут наши первые следственные действия по делу о краже. Анастасию вызвали в качестве свидетеля, - уточнил адвокат Лялин, который совершенно уверен, что его доверительница не виновата, а дело о краже попросту развалится. Ведь пока нет никаких доказательств, что из квартиры артистки действительно пропали ценные вещи.

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