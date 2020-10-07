Бархатный сезон: Как красавицы-спортсменки поддерживают форму во время пандемии

Юлия Ефимова решила успокоить своих болельщиков Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спортивный календарь в этом году сломался окончательно, международные соревнования во многих видах спорта вообще отменены. Но спортсменки, засидевшиеся без дела, все же начинают подготовку к следующему сезону.

И хотя не ясно, сколько еще будет продолжаться пандемия и смогут ли будущим летом японцы провести перенесенные на год Олимпийские игры, полностью расслабляться нельзя. Ведь набирают боевую форму спортсмены несколько месяцев.

Юлия Ефимова, 28 лет, плавание

Вот и шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова решила успокоить своих болельщиков. Выставила в Инстаграм фото, где показала, что она не только греется на солнышке в Калифорнии, но продолжает напряженные занятия.

- Просто хочу сказать, что если я не выкладываю своего тренировочного процесса, это не значит, что я не тренируюсь, бросила или беременна. Это моя личная страница, могу делать, что хочу! А на тренировках я тренируюсь и фотографируюсь очень редко, только если красивый рассвет или что-то очень смешное! (Тренер вообще не любит это дело.) Так что, успокойтесь и скоро все увидимся на соревнованиях, - подписала фото Ефимова.

Дарья Клишина, 29 лет, легкая атлетика

Клишина, которая, как и Ефимова, живет и тренируется в США, тоже прекрасно позагорала этим летом на пляжах Флориды.

Но устала бездельничать и вновь надела кроссовки.

И делится своими секретами поддержания формы.

- Сон - самыи эффективныи способ восстановления после тяжелых тренировок. Чтобы сон был хорошим, я не кушаю на ночь. Это, кстати, и для фигуры вредно. Еще мне нужна полная темнота и немного приоткрытое окно. Так же важен распорядок, просыпаюсь я в одно и то же время, и засыпать стараюсь не позднее 23 часов. Ну и пара слов о телевизорах, планшетах и смартфонах... На ночь лучше посмотреть что-то спокои ное, не вызывающее бурю эмоции . А еще лучше почитать книгу.

Александра Солдатова, 22 года, художественная гимнастика

Знаменитая «художница» Александра Солдатова тоже не расслабляется и тренируется в зале. Саша на самоизоляции довела свою растяжку до умопомрачительного совершенства. Повторить такое, пожалуй, уже никому не удастся.

- Великое счастье, когда твое дело приносит огромное удовольствие, - подписала Александра фрагмент тренировки.

Каролина Севостьянова, 25 лет, художественная гимнастика

А вот как держит себя в форме олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севостьянова, которая несколько лет назад завершила спортивную карьеру.