"Лицо опухшее, руки тряслись": Татьяну Овсиенко еле привели в чувство

Татьяну Овисенко еле привели в чувство Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Татьяна Овсиенко в последнее время редко появляется на публике. Друзья очень переживают за 53-летнюю певицу, чьи хиты "Женское счастье", "Колечко", "Школьная пора" по сей день поет вся страна. Дело в том, что звезда 90-х якобы стала прикладываться к бутылке. Но самое страшное не это. Поговаривают, что муж артистки Александр Меркулов поднимает на нее руку.

"Ситуация с Таней очень плохая. Она живет с трижды судимым мужчиной. Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, ее подруги, прекрасно все знаем. Я ее видела не так давно. Пора бить тревогу и спасать Таню!", - не находит себе места подруга Татьяны Овсиенко.

Муж певицы Александр Меркулов отсидел четыре с лишним года. За это время Овсиенко перестала выходить в свет, тосковала и ждала любимого. Она нанимала и оплачивала ему лучших адвокатов. Продала почти все имущество, лишь бы помочь любимому. "Была богатая, а осталась только с одной квартирой в Москве, где живет сейчас. Многие отвернулись от нее после этого скандала", - разводит руками приятельница.

В 2017 году Александра выпустили на волю. Овсиенко не могла скрыть радости. Однако в этом году отношения Овсиенко с возлюбленным ухудшились.

"Денег стало не хватать. Это злило ее гражданского мужа, который сам не работает. Недавно он заставил Таню продать машину. Она не хотела, но продала. Последнее время мы Таню почти не видим, она ведет закрытый образ жизни. Иногда от нее запашок - похоже, к рюмочке прикладывается. Одна соседка общалась с Татьяной. Говорит, у нее задрался рукав, а под ним вся рука в синяках. Соседка ее спросила: «Таня, это тебя муж избил?». Ну а кто же еще?! Татьяна голову опустила, ушла от ответа", - поведала подруга звезды.

А потом неожиданно призналась: "Как мне показалось, Саша ее спаивает. Она просыпается - на столе две бутылки самого дешевого шампанского. Вечером - бутылка непонятного суррогатного коньяка. Он наливает ей. Сидит с ней, никуда не выходит. Выпускает ее, разве только если зовут выступить на корпоративе или на мероприятии за деньги. Когда она приезжает на какое-то выступление, люди ее зачастую не узнают. Мне редакторы программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» рассказывали, как звали Таню на передачу. Говорили: мол, мы ее еле в чувство привели, и вид у нее был специфичный".

По ее словам, Таня рядом с мужем превращается совсем в другого человека. "У нее лицо опухшее, руки стали трястись. На руках и на ногах синяки, пальцы выкручены. Она мне признавалась, что иногда он ее хватает и словно душит. Как-то она позвонила и говорит: «Он меня убьет». Она дико боится мужа. Надо бить тревогу, иначе в ближайшее время ситуация закончится очень плохо. Я Таню знаю 20 лет. И когда увидела, во что она с ним превращается, мне стало страшно. Увидела ее и потом плакала", - цитирует знакомую певицы сайт kp.ru.

В свою очередь, соседка и вовсе боится, что в ближайшее время с Овсиенко может случиться страшное. "Думаю, из-за квартиры, в которую она прописала мужа Сашу. У нее четырехкомнатная квартира на Ленинском проспекте - когда-то Таня купила две квартиры и объединила их в одну. Это последнее, что у нее осталось из имущества. Вроде бы Саша ее сейчас уговаривает разменять эту квартиру на меньшую с доплатой, чтобы были деньги. Таня пока отказывается... Саша эту квартиру вполне может продать по-тихому", - переживает женщина.

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