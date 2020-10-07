Умер Владислав Пьявко, самый красивый тенор Советского Союза. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

6 октября поздно вечером у себя дома в Брюсовом переулке внезапно умер Владислав Пьявко, самый красивый тенор Советского Союза. Певцу было 79 лет. Ему стало плохо с сердцем за час до полуночи. Помощница по хозяйству вызвала скорую, но приехавшие по вызову врачи спасти Владислава Ивановича не смогли.

Ровно неделю назад он пел перед публикой неаполитанскую песню «Влюбленный солдат». Это было 30 сентября на открытии ХХХ фестиваля «Алябьевская осень» в Тюмени. На здоровье не жаловался.

Владислав Пьявко родился в Красноярске (как, кстати, и прославленный баритон Дмитрий Хворостовский) 4 февраля 1941 года в семье, далекой от искусства и сцены. Его мать работала в тресте «Енисей-золото». Вместе с ней он жил в посёлке Таежный, потом - в Норильске, где с 14 лет работал шофёром на металлургическом комбинате. Там же в Норильске он поступил статистом в заполярный театр (когда-то в этом театре играли Иннокентий Смоктуновский и Георгий Жженов). Именно там он решил связать свою жизнь со сценой. Но в Москве его не приняли ни в один театральный вуз. Прямо с экзаменов он ушёл в военкомат и стал курсантом артиллерийского училища.

В 1959 году во время отпуска случайно попал в Большой театр на спектакль «Кармен», в котором пела Ирина Архипова. После этого он вновь вернулся к идее стать артистом. В 1965-м году закончил театральный институт им. Луначарского (ГИТИС) по классу пения. И был принят в стажёрскую группу Большого театра.

Конкурс в главный театр страны был огромный, но сыграли свою роль не только вокальные данные молодого артиста, но и его яркая внешность. 25-летний сибиряк Владислав Пьявко был очень хорош собой и привлек внимание сразу двух оперных див того времени – Ирины Архиповой и Галины Вишневской, которые захотели стать его партнершами на сцене. Они помогали ему в актерской карьере (на эту тему в свое время ходило много слухов и разговоров). Пьявко сразу направили на двухгодичную стажировку в миланский театр Ла Скала.

В 1969 году он участвовал в Международном конкурсе вокалистов в Вервье, где завоевал третью премию. На международном конкурсе им. Чайковского в 1970-м году - вторую премию, разделив её с Зурабом Соткилавой.

В течение двадцати лет с 1966 по 1989 год — Владислав Пьявко был солистом Большого театра. Он женился на народной артистке СССР Ирине Архиповой, которая была на 16 лет его старше.

После смерти супруги в 2010 году Владислав Иванович установил оригинальный памятник на ее могиле на Новодевичьем кладбище. Это надгробие всегда привлекает внимание туристов. В скульптурной композиции есть и фигура Пьявко. Себя он изобразил в образе Самозванца из оперы Мусоргского «Борис Годунов». В руках - алые розы, которые он преподносит великой певице. На мраморной колонне, которую венчает ее позолоченный бюст (очень похожий почему-то на бюст Пушкина) наклеены бутафорские ордена. Многие критиковали Владислава Пьявко за этот памятник, мол, к чему такой кич. Вячеслав Иванович отвечал критикам так: ну это же театр... Как рассказывали экскурсоводы Новодевичьего, на могиле Архиповой он установил мраморную лавочку с «секретом». Под лавочкой - кнопочка. Стоит ее нажать и на все кладбище польется божественный голос оперной дивы. Сейчас эта кнопка вроде бы не работает. Очень уж пугались смелого и эффектного знакомства с классикой туристы. Бывало, китайская делегация разглядывает затейливый памятник и диковинные ордена, а в это время весельчак-экскурсовод тихонечко нажимает на кнопочку… И туристы в ужасе разбегаются по всему кладбищу. Владислав Иванович над этими курьезами посмеивался. Даже, как говорят, обещал встроить в надгробие любимой жены сенсор, чтобы ее голос "реагировал" на приближение туристов. Он вообще был человеком с чувством юмора…

О месте и времени прощания с оперным певцом будет сообщено дополнительно.