Поклонница Эминема набила 15 татуировок с его изображением

Никки Паттерсон покрыла себя тату с изображением кумира. Фото: facebook.com/nikki.patterson.5015

Никки Паттерсон, 35-летняя жительница шотландского Абердина, впервые услышала песни рэпера Эминема еще будучи подростком. В творчество музыканта она влюбилась раз и навсегда, став его преданной поклонницей.

Когда Никки исполнилось 19 лет, она решила сделать себе татуировку с изображением этого музыканта.

После этого ее жизнь изменилась. Никки не захотела прятать тату под одеждой и стала демонстрировать лицо кумира везде, где это только было возможно.

Через некоторое время она набила еще один портрет Эминема, затем еще один.

Никки Паттерсон покрыта татуировками с изображением Эминема. Фото: facebook.com/nikki.patterson.5015

Сегодня на ее теле – 16 различных татуировок, на каждой из которой изображен Эминем. Скоро к этой галерее добавятся еще 5 его портретов. Также на теле у Никки - 12 других тату, связанных так или иначе с творчеством американского музыканта (в основном, это строчки из его песен).

Рэпер об этой фанатке знает. Они познакомились пару лет назад и встречались несколько раз во время его концертов.

У Паттерсон тоже есть поклонники. Они следят за ее экспериментами в социальных сетях. Аккаунт Никки так и называется «сумасшедшая женщина Эминема». Подписчиков у нее сравнительно немного – 11000 человек, которые тоже любят музыку Эминема и восхищаются смелостью Никки таким вот образом выражать свое восхищение и любовь к их общему кумиру.