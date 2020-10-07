"Я хотел принять решение". Денис Черышев честно высказался о слухах про свой трансфер в "Зенит"

Денис Черышев приехал в расположение сборной России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Один из героев чемпионата мира по футболу 2018 года полузащитник Денис Черышев приехал в расположение сборной России. Футболист испанской "Валенсии" готов к тому, чтобы помочь национальной команде в ближайших поединках. В октябре у нас сразу же три поединка - против Швеции, Венгрии и Турции.

- Соскучился по сборной, год не был уже. Проблемой было добраться до Москвы, но работаю на позитиве и готов помочь сейчас команде, - говорит Черышев на пресс-конференции за сутки до поединка против шведов.

Тот факт, что россиянам предстоит три поединка за короткий срок в октябре, не смущает Черышева. Он говорит, что все-таки собрали большой состав и все получится как надо:

- У нас большой состав, думаю, что все готовы выкладываться по полной. Любой, кто выйдет играть - будет готов и надеюсь, что все будет хорошо и получится как мы запланировали.

Как говорит Черышев, сборная Швеции - достаточно интересный соперник. И в составе этой команды есть немало игроков, которых знает лично Денис:

- Со Швецией всегда играть тяжело - работоспособная и компактная команда. Но надо сосредоточиться на нашей игре и требованиях тренерского штаба. Есть несколько футболистов, с которыми знаком.

У Дениса Черышева откровенно спросили - а что он может сказать по поводу слухов о возможном переходе в российские команды. Среди прочих называли питерский "Зенит" и ФК "Краснодар". Черышев сказал - да, что-то было. Но сейчас его устраивает все в его клубе:

- Разговоры были. Я хотел принять решение до прихода нового тренера. В этом году познакомился с тренером - и могу сказать, что меня все устраивает и все мне нравится. Ну а все, что вокруг говорится - это не от меня зависит, мое дело - играть в футбол.

Встреча России и Швеции пройдет завтра, 8 октября, в Москве и начнется в 19:15 по московскому времени на стадионе "ВЭБ-Арена".