Урок первой волны: нам нужен коллективный иммунитет, а не новый локдаун

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов Фото: Михаил ФРОЛОВ

COVID-19 грозит нанести новый удар. На этот раз – сокрушительный.

Государствам снова приходится решать, как сдерживать распространение болезни. Массового вакцинирования скоро ждать не приходится. Перед всеми дилемма: или опять ввести жесткие ограничения и окончательно добить экономику. Или?

В мире набирает популярность так называемая декларация «Great Barrington», которую подписали уже десятки тысяч учёных, медиков, представителей гражданского общества со всего мира. Основная ее мысль: нужно пойти по пути формирования коллективного иммунитета, жизнь без ограничений, но при этом целенаправленная защита групп риска.

Полный локдаун губителен для бизнеса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже ясно, что сегодня абсолютное большинство инфицированных болеет в бессимптомной или лёгкой форме. Кроме того, уже выработаны методы лечения, лекарственные препараты, которые снизили летальность вируса до минимальных значений. Очень важно, что той нагрузки на инфекционные больницы, как при первой волне пандемии, ожидать уже не приходится.

Всем нужно позволить вернуться к нормальной жизни. Нужно снять все ограничения: рестораны, гостиницы, фитнесс-центры, кинотеатры должны работать. Музыкальные, театральные, спортивные, иные массовые мероприятия могут проводиться. И, что очень важно, дети ходить в школу, а студенты в университеты.

Активные защитные меры всё же нужны, но их нужно сосредоточить на заболевших и уязвимых слоях населения. Те, кто показал положительные результаты ПЦР теста, должны находиться дома, под наблюдением врачей. Необходимо ввести особые правила для старшего поколения и людей, имеющих серьезные заболевания, и не жалеть средств государства на их осуществление. Кроме того, те люди, кто по возрасту или диагнозам не достиг категории риска, но боится заболеть, должны иметь право уйти на больничный или перейти на удаленную форму работы. По мере укрепления коллективного иммунитета будет снижаться риск заражения для всех, включая эти уязвимые категории.

Не стоит запирая людей в домах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но при этом мы должны с удвоенной силой заботиться о соблюдении санитарных правил. Дезинфекция, мытьё рук, ношение масок, социальная дистанция, к сожалению, должны стать новой постоянной нормой нашей жизни.

Но главное - никакого нового локдауна, нельзя запирать людей в их домах. Нас уже научила жизнь, что не только экономические, социальные, но и медицинские, психологические последствия этого значительно выше, чем последствия самого заболевания. Страна уже прошла через тотальную самоизоляцию и закрытие бизнеса, бороться с её последствиями придется еще долго.

Всё, к чему мы и мировое научное сообщество призываем - слушать голос разума! Давайте принимать мудрые решения.