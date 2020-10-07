Второе пришествие коронавируса: испуганные россияне запасаются книгами, игрушками и религиозными товарами

Всего за неделю продажи провалились на 14% в среднем по стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЛОХОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ

Карантин еще не ввели, а малый бизнес уже посыпался. В столице, где общая численность заболевших традиционно самая высокая в стране, уже ввели ограничения. Так, на удаленку переводят минимум 30% персонала компаний, детей отправляют на расширенные каникулы, а ношение масок контролируют с удвоенной силой. Какие еще меры могут быть введены — главная на сегодня тема обсуждений на столичных кухнях и в курилках офисов.

Предприниматели первые, на ком сказывается это плохое народное предчувствие. Всего за неделю (с 28 сентября по 4 октября) продажи провалились на 14% в среднем по стране. Это подсчитали в ИТ-компании «Эвотор», проанализировав данные 650 тысяч онлайн-касс в торговых точках малого и среднего бизнеса по всей России.

НЕ ДО ХИМЧИСТОК И РЕСТОРАНОВ

Панические настроения заставляют народ вновь задуматься об экономии. Особенно на химчистках. Спрос на их услуги упал на рекордные 32%. Пятую часть прибыли потеряли кафе и рестораны. На те же 20% в минусе салоны обуви и парфюмерии (19%). Магазины одежды получили на 16% меньше выручки.

Но не везде все так печально. В плюсе пока остаются книжные (+10%), магазины медицинских товаров (+9%), магазины игрушек (+6%), ветклиники и лавки религиозных товаров (+2%)

ЮГ В ДЕПРЕССИИ

Если смотреть по регионам, возвращение пандемии больше всего ударило по Краснодарскому краю, где выручка малого и среднего бизнеса за неделю сократилась на 27%. Впрочем, в данном случае потребительская депрессия наложилась на окончание туристического сезона.

В Северной Осетии компании потеряли четверть оборотов, в Калининградской области — 24%. В Новгородской области продажи упали на 20%, в Пермском крае — на 19%, в Татарстане — на 18%, в Москве - на 16%, в Башкирии на 14%, в Псковской области — на 10%.