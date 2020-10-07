Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 7 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Были зафиксированы взаимные артиллерийские обстрелы. Фото: REUTERS

Победоносных криков на фронтах становится все меньше. Официальные и полуофициальные сайты Баку и Еревана перешли на взаимные обвинения в использовании наемников. Появились даже записи перехватов, на которых слышится арабская речь. Но непонятно, с какой стороны ее запеленговали.

ИЗ БАКУ ЛЕТЯТ БОЕВЫЕ СВОДКИ

"В ночь на 7 октября наши войска вели боевые действия на различных направлениях фронта, развивая достижения минувших дней. Были зафиксированы взаимные артиллерийские обстрелы. В результате артиллерийских ударов, нанесенных по противнику в течение вчерашнего дня, был выведен из строя командно-наблюдательный пункт в районе обороны 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении. Есть много погибших и раненых", - сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

По другим источникам за ночь азербайджанские солдаты вывели из строя один танк и три пушки.

"На некоторых участках обороны противника из-за отсутствия взаимосвязи происходили перестрелки между его подразделениями, есть убитые и раненые, - развивают успех бакинские сайты.

От артобстрелов страдает мирное население Фото: REUTERS

КАРАБАХ ПУБЛИКУЕТ СПИСКИ ПОГИБШИХ

Сайт Минобороны Нагорного Карабаха опубликовал поименный список своих погибших солдат (средний возраст 19 лет) и видеокадры "уничтожения большого скопления врага во время попытки войти в Фабраил".

"Ночью враг пытался продвинуться и закрепиться в юго-восточном направлении (от Джебраила), но азербайджанские подразделения были поражены точным ракетно-артиллерийским обстрелом Армянских вооруженных сил. В 06.30, после очередного ракетно-артиллерийского обстрела остатки трех вражеских бригад покинули поле боя в панике, оставив после себя 60 убитыми в бою, а также 22 уничтоженными и несколько десятков оперативных частей оборудование», — говорится в сообщении.

Президент непризнанной Республики Арцах (Нагорный Карабах) Араик Арутюнян продолжает обращения к мировому сообществу. Он предлагает создать новую антитеррористическую коалицию и заявляет: "Мы победим, я уверен".

Разрушены дома мирных жителей. Фото: REUTERS

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ

Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее в Нагорном Карабахе является трагедией. Он высказал надежду, что конфликт в ближайшее время погаснет.

"Гибнут люди, это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах - это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен", - заявил Путин в прямом эфире.

Президент России напомнил в своем интервью, что в России в настоящее время живут около двух миллионов азербайджанцев и более двух миллионов армян.

В своем выступлении российский лидер подчеркнул, что бои ведутся на на территории Армении, и у "руководства Армении нет вопросов к России по исполнению союзнических обязательств, как члену ОДКБ".